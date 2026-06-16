ילדה בת 11 נפצעה באורח קשה אחר הצהריים (שלישי) לאחר שנפלה מגובה של מספר קומות בחדר מדרגות בבניין מגורים בחולון.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לילדה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים וולפסון כשהיא במצב קשה ויציב, וסובלת מחבלה רב-מערכתית.

במקביל טיפלו צוותי מד"א באישה שנכחה במקום וסבלה מתגובת חרדה בעקבות האירוע. לאחר טיפול ראשוני היא פונתה גם כן לבית החולים וולפסון.

פראמדיק מד"א שלום בן דוד וחובשים בכירים במד"א מתן מזרחי ויוסף ארנביוב סיפרו, "קיבלנו דיווח על ילדה בת 11 שנפלה מגובה של מספר קומות בחדר מדרגות. הגענו לבניין במהירות וראינו את הילדה שוכבת בקומה התחתונה, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית משמעותית".

לדבריהם, "הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני, ותוך המשך הטיפול פינינו אותה לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבה מוגדר קשה ויציב".