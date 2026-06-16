ארצות הברית צפויה להעניק לאיראן פטור מסנקציות על מכירת נפט ודלק מיד עם חתימת ההסכם לסיום המלחמה, כך דווח היום (שלישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים המעורים בפרטי ההבנות בין הצדדים.

לפי הדיווח, הסעיף העוסק בהקלות על יצוא הנפט האיראני ייכנס לתוקף באופן מיידי עם חתימת ההסכם, הצפויה במהלך השבוע. המהלך נועד להעניק לטהרן תמריץ כלכלי ראשוני במסגרת המאמצים להביא להפחתת המתיחות ולסיום המלחמה.

גורמים המעורים בנושא ציינו כי איראן תוכל להתחיל באופן מיידי במכירת נפט ודלק לשווקים הבינלאומיים, לאחר שנים של מגבלות וסנקציות שהוטלו עליה.

בכיר אמריקני הבהיר כי ההקלה הראשונית אינה בלתי מוגבלת. לדבריו, המשך הפטורים והקלות הסנקציות יהיה מותנה בעמידתה של איראן בשורה של דרישות אמריקניות, ובהן פתיחת מצר הורמוז והתקדמות בסוגיות הנוגעות לתוכנית הגרעין שלה.

לצד זאת, לפי הדיווח, איראן לא תקבל בשלב זה גישה מיידית למיליארדי דולרים של כספים מוקפאים המוחזקים מחוץ למדינה. סוגיית הכספים תיוותר כפופה לשלבים נוספים בהסכם ולבחינת עמידתה של טהרן בהתחייבויותיה.

במקביל, רשת CNN דיווחה כי סוכנויות המודיעין של ארצות הברית מעריכות שאיראן מחזיקה כיום ביכולת לחסום את מצר הורמוז לפי רצונה, ובכך להשפיע באופן משמעותי על הכלכלה העולמית.

לפי הדיווח, גורם המעורה בהערכות המודיעין אמר כי "העברנו לאיראן את השליטה דה פקטו על המיצר - נשק חזק יותר מכל נשק גרעיני".

עוד נטען כי בטהראן למדו כיצד למנף גם איומים ותקיפות נגד תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ ככלי לחץ אסטרטגי שניתן יהיה לעשות בו שימוש בעתיד.