במועצה האזורית הר חברון, הונחה היום (שלישי) אבן הפינה ליישוב החדש "דורן" כחלק מתוכנית אסטרטגית רחבה להקמת גוש התיישבות חזק, מחובר ומשגשג במערב יהודה.

באירוע נטלו חלק שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', אשר הגיעו לעמוד מקרוב על חשיבות המהלך.

ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי אמר בטקס: "היום אנחנו לא רק מניחים אבן פינה ליישוב, אנחנו מניחים נדבך נוסף בחיזוק האחיזה של עם ישראל במרחב יהודה. מערב יהודה הוא השער האסטרטגי של כולנו. כשאנחנו מיישבים את מערב יהודה, אנחנו מחברים את ההר לעמק, את העבר לעתיד, ומעניקים הגנה וחוסן למרחבים נרחבים. כשאנחנו כאן, קיבוץ להב לא יהיה קיבוץ בארי וקרית גת לא תהיה שדרות. דורן הוא הסמל למהלך הגדול שאנחנו מובילים: יצירת רצף אנושי, ביטחוני והתיישבותי שיהיה בית רחב, חזק וצומח לדורות הבאים".

השר כ"ץ הוסיף "היום אנחנו קובעים עובדה נוספת בשטח: מדינת ישראל ממשיכה לבנות, להתיישב ולהתחזק. ההתיישבות ביהודה ושומרון אינה רק ביטוי לקשר העמוק שלנו לארץ ישראל ולמורשת אבותינו, היא נדבך מרכזי בביטחונה של המדינה - והקמת היישוב דורן היא צעד נוסף במימוש החזון הזה. מאז כניסתי לתפקיד פעלנו להכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים, להסדרת חוות ולחיזוק ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון, ונמשיך לעשות זאת גם בעתיד. מי שמחזק את ההתיישבות מחזק את ביטחון ישראל, ומי שמעמיק את האחיזה שלנו בשטח מבטיח את עתיד המדינה לדורות. זוהי המדיניות שאנו מובילים ונמשיך להוביל בנחישות ובאחריות".

מניחים את אבן הפינה ליישוב דורן צילום: פרדי ברמי

השר סמוטריץ' ציין כי "כשעומדים כאן בדורן, על אדמת הר חברון, קשה שלא לחשוב על הדרך שעשינו. אנחנו בונים יישובים חדשים, מחזקים את ההתיישבות, מעמיקים את האחיזה שלנו בארץ ישראל ומתקנים עיוותים היסטוריים שנוצרו בשנות אוסלו. ובסופו של דבר, כל המהלכים האלה מובילים לאותה נקודה - לחיזוק הביטחון של מדינת ישראל. לא בסיסמאות ולא בהצהרות, אלא במעשים, באנשים, במשפחות ובקהילות שקמות כאן יום אחרי יום".

לדבריו "מי שמביט מכאן על מישור החוף מבין היטב שיהודה ושומרון אינם פריפריה רחוקה. הם חגורת הביטחון של מדינת ישראל. הביטחון של כפר סבא, רעננה, הוד השרון, מודיעין, ירושלים ובאר שבע מתחיל גם כאן".

יו"ר החטיבה להתיישבות, ישי מרלינג בירך על העלייה לקרקע וחידוש ההתיישבות ביישוב דורן. "היום אנו מציינים אבן דרך משמעותית עם העלייה לקרקע ביישוב דורן. זהו מהלך בעל חשיבות אסטרטגית והתיישבותית, המחזק את הרצף ההתיישבותי באזור ומבטא את המשך תנופת הפיתוח וההתיישבות. היישוב דורן, הממוקם בנקודה אסטרטגית בין אדורה לנגוהות, ייצור רצף התיישבותי בלב מערב יהודה. לחטיבה להתיישבות יש את הזכות להיות מובילה ושותפה לעשייה המחברת בין חזון, ציונות ומעשה, מתוך מחויבות לעתיד ההתיישבות ולביסוסה לשנים רבות קדימה".