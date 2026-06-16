ארגון "אמת ליעקב בישראל" הגיש תלונה רשמית לנציב תלונות הציבור על שופטים נגד שופט בית המשפט המחוזי בלוד, מיכאל קרשן.

התלונה הוגשה לאחר שהשופט חתם על החלטה שיפוטית בעיצומו של יום השבת, במסגרת עתירה מנהלית שעניינה עיריית אלעד.

ההחלטה המדוברת ניתנה ביום שבת, ז' בסיון, כשעה וחצי לפני צאת השבת. היא עסקה בעתירה שהגיש חבר מועצת העיר אלעד, יצחק חלה, נגד העירייה, בטענה לחוסר שקיפות וליקויים במינהל התקין.

לטענת הארגון הפונה, מדובר בהליך מנהלי מובהק שאינו כרוך בפיקוח נפש או בחשש לנזק דחוף שאינו ניתן לתיקון, ולכן לא התקיימו התנאים החוקיים המצדיקים פעילות שיפוטית ביום המנוחה.

בתלונה נטען כי מתן ההחלטה עומד בניגוד לתקנה 2(א) לתקנות סעד מידי, הקובעת כי בית משפט רשאי לפעול בימי מנוחה רק במקרים דחופים של פיקוח נפש או לשם מניעת נזק רציני ובלתי הפיך. עוד צוין כי על פי הנוהל, כאשר בית משפט נדרש לפעול באופן חריג בשבת, עליו לפרט בגוף ההחלטה את הנסיבות המצדיקות זאת - הנמקה שלא הופיעה במקרה הנוכחי.

הרשות השופטת מסרה בתגובה לאירוע כי "מדובר בהחלטה טכנית בתיק, וייתכן שמחוסר תשומת לב ההחלטה ניתנה זמן קצר טרם צאת השבת".

בארגון "אמת ליעקב" דחו את ההסבר בדבר חוסר תשומת לב וטענו בתלונתם כי שופט המכהן בבית משפט מחוזי נדרש להקפיד על זמני השבת ולנהוג בהתאם.

בארגון הזכירו כי האירוע התרחש שבועות ספורים לאחר שנציב תלונות הציבור על שופטים פרסם החלטה עקרונית במקרה אחר, ובה קבע כי מתן החלטות בשבת ללא צורך דחוף ומבלי לפרט את סיבת הדחיפות, מהווה פגם בדרך ניהול המשפט.

בסיום הפנייה מתבקש הנציב להעביר את התלונה לתגובתו של השופט קרשן, לברר את נסיבות המקרה, וכן לפרסם הנחיה רוחבית לבתי המשפט המבהירה את התנאים המצמצמים למתן החלטות בימי מנוחה.