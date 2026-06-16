המאבק נגד מעצרם של עריקים חרדים צפוי לעלות מחר (רביעי) מדרגה, עם שורת הפגנות ועצרות מחאה שעליהן הודיעו גורמים שונים בציבור החרדי.

במוקד האירועים צפויה לעמוד עצרת מחאה של חסידות גור מול שערי כלא 10 הצבאי. מדובר בצעד חריג מצד החסידות הגדולה בישראל, שהודיעה כי העצרת תתקיים בשעה 16:00 בראשות בניו של האדמו"ר מגור ורבני החסידות.

הרקע למהלך הוא מעצרו של עריק המשתייך לחסידות, אשר לטענת אנשיה הגיע ללשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו, אך נעצר במקום ונידון למאסר.

על פי הודעת החסידות, אלפי חסידים, בהם אברכים ובחורי ישיבות, צפויים להשתתף בעצרת. במסגרת האירוע תתקיים תפילת מנחה, ייאמרו פרקי תהילים ויישאו דברי מחאה נגד המעצרים.

במקביל, גם הפלג הירושלמי הודיע על חידוש המחאות בעקבות מעצרו של האברך אביאל כהן מנתיבות. כהן, בוגר ישיבת "באר התלמוד" ותלמיד כולל בכפר אברהם שבפתח תקווה, נעצר שלשום בצומת גילת הסמוכה לאופקים.

היום הובא כהן בפני שיפוט צבאי ונידון ל-14 ימי מאסר בפועל בכלא הצבאי. גורמים בסביבתו מסרו כי הוגש ערר על ההחלטה.

בעקבות גזר הדין הכריז הפלג הירושלמי על קיום הפגנות במספר מוקדים ברחבי הארץ. המארגנים הגדירו את המהלך כחלק מהמאבק נגד מעצרם של בני ישיבות ואברכי כוללים.

במערכת הביטחון ובמשטרה נערכים לקראת המחאות בכוחות מתוגברים, על רקע חשש לשיבושי תנועה וחסימות כבישים כפי שאירעו במחאות דומות בעבר.