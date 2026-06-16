הדוח הכספי של הסתדרות המורים לשנת 2024 נחשף לראשונה במסגרת בקשת חופש מידע שהגישה התנועה לחופש המידע למשרד המשפטים.

הדוח מספק הצצה נדירה לפעילותו הכספית של אחד הארגונים המשפיעים ביותר במערכת החינוך בישראל, המייצג כ-170 אלף עובדי הוראה וגננות.

לדו"ח המלא שנחשף

מהדוח, שפורסם ב'גלובס', עולה כי סך הנכסים נטו של הסתדרות המורים עומד על כ-470 מיליון שקל. עיקר השווי נובע מאחזקות הארגון בבנק מסד באמצעות חברת "מסד אחזקות", וכן באמצעות חברת הצרכנות "אשמורת" שבבעלותו המלאה.

לפי הנתונים, שוויה של חברת "אשמורת" מוערך בכ-435 מיליון שקל, כאשר עיקר השווי נגזר מאחזקות בבנק מסד. בנוסף מחזיק הארגון בניירות ערך סחירים, בעיקר אגרות חוב ממשלתיות, בהיקף של כ-53.8 מיליון שקל.

עוד נחשף כי ההסתדרות רשמה בשנת 2024 הכנסות נטו של 126.3 מיליון שקל, לעומת 57.6 מיליון שקל בשנת 2023. דמי החבר ששילמו עובדי ההוראה והגמלאים הניבו להכנסות הארגון כ-111.3 מיליון שקל בשנת 2024.

בדוח צוין כי חלק מנכסי הנדל"ן ההיסטוריים של הארגון רשומים בערכים חשבונאיים סמליים. כך למשל, סעיף המקרקעין והמבנים מופיע בשווי של 15.4 מיליון שקל בלבד, נתון שאינו משקף בהכרח את שווי השוק של הנכסים.

עוד עולה מהמסמך כי הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של הסתדרות המורים והגופים שבשליטתה עלו במהלך 2024 לכ-21.7 מיליון שקל, לעומת 18.2 מיליון שקל בשנה הקודמת.

הדוח מציג גם את עלויות השכר של בכירי הארגון. שני חברי ועד מנהל השתכרו כ-650 אלף שקל בשנה כל אחד, סכום המשקף שכר חודשי של כ-54 אלף שקל. חבר ועד מנהל נוסף השתכר כ-298 אלף שקל בשנה. בנוסף מופיעים בדוח שישה עובדים בכירים שהשתכרו בין 449 אלף ל-659 אלף שקל בשנה.

אחד הנתונים הבולטים בדוח נוגע להעברות הכספים מהמדינה. במהלך שנת 2024 הועברו להסתדרות המורים ולגופים הקשורים אליה כ-200 מיליון שקל מכספי המדינה. הכספים יועדו בין היתר לקרן הרווחה של עובדי ההוראה, לפרויקט "שי למורה", לקרן לרווחת הגמלאים ולקרן לקידום מקצועי.