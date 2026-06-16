שגריר ארה"ב: בלי ישראל לא הייתה אמריקה ערוץ 7

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, נשא הערב (שלישי) דברים בפתיחת הכנס הבינלאומי למורשת ישראלית ביהודה ושומרון שנערך בהרודיון בהובלת משרד המורשת והשר עמיחי אליהו, והדגיש את חשיבותה של ישראל והמורשת היהודית עבור ארצות הברית.

האקבי אמר כי תפקידו אינו רק לייצג את ארצות הברית בישראל, אלא גם לייצג בפני האמריקנים את חשיבותה של ישראל לארצם.

"זו המורשת שלכם ללא ספק, אבל אדוני השר, זו גם המורשת של ארצות הברית. בלי ישראל, בלי היסוד היהודי, לא הייתה אמריקה", אמר בפנייה לשר אליהו.

בהמשך הוסיף השגריר, "אנחנו חייבים את עצם קיומנו למה שקרה בארץ הזו", והציג את הקשר ההיסטורי והרוחני בין ארצות הברית לבין ארץ ישראל והמורשת היהודית.

דבריו של האקבי נאמרו שעות לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעורבות האמריקנית מול איראן ואמר כי ללא התערבותו ישראל לא הייתה קיימת. "בלי ארה"ב, בלעדיי - לא הייתה ישראל", אמר טראמפ.