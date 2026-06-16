פעילי ארגון השמאל הקיצוני "עומדים ביחד" הודיעו כי יקיימו מחר (רביעי) מחאה מחוץ למלון "אוריינט" בירושלים, שם צפוי להתקיים כנס בינלאומי לארכיאולוגיה וחידושים ביהודה ושומרון.

הכנס, המובל על ידי קצין מטה ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, נחשב לאחד האירועים המרכזיים בתחום וצפוי לארח חוקרים, אנשי אקדמיה וקהל מקצועי מהארץ ומהעולם.

במהלך הכנס צפויים להיות מוצגים מחקרים וממצאים חדשים, ובהם חידושים בחקר מערות קומראן, ממצאים מתל שילה, מחקרים בהר מנשה וגילויים בחקר חברון העתיקה.

בהודעה שפרסמו פעילי "עומדים ביחד" תחת הכותרת "לא שותקים מול כנס הגירוש", נטען כי הכנס "מנרמל את המציאות בגדה - נישול אדמות, גירוש קהילות וניהול חפירות בלתי חוקיות".

עוד נכתב כי המפגינים מבקשים להביע התנגדות למה שהגדירו "ארכאולוגיה בשירות המשיחיות" ו"מחקר בשירות הטרנספר".

מנגד, גורמים המעורבים בארגון הכנס דחו את הטענות וטענו כי מדובר באירוע מקצועי ומדעי העוסק בחקר ההיסטוריה והמורשת. לדבריהם, הכנס נועד להציג ממצאים ומחקרים חדשים בתחומי הארכיאולוגיה, ללא זיקה לפעילות פוליטית.

לדברי אותם גורמים, המחקר הארכיאולוגי באזור משקף את ההיסטוריה של האזור ואת הממצאים שהתגלו בו לאורך השנים. הם הוסיפו כי הכנס יתקיים כסדרו חרף המחאה המתוכננת.

"הם מפחדים מהמציאות שמראה שבמקום גרו יהודים ושיגשגו ממלכות ישראל במשך שנים ארוכות. התוכנית שלהם לפוצץ את הכנס לא תצלח. המחקר המדעי והקשר ההיסטורי של העם היהודי לחברון, שילה ויהודה ושומרון חזקים יותר מכל פרובוקציה פוליטית", אמרו הגורמים.