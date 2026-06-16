בנו של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ינקי דרעי, צפוי להתמנות לתפקיד יו"ר עמית של הקרן הקיימת לישראל (קק"ל), כך דווח היום (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, במסגרת התפקיד צפוי דרעי לקבל לשכה, רכב ועוזרים, והוא יהיה אחראי על תחום הקרקעות של קק"ל. בעבר כיהן בתפקיד גם אחיו של יו"ר ש"ס, מומו דרעי.

מלשכתו של אריה דרעי נמסר כי מדובר בתפקיד ללא שכר וכי המינוי אינו קבוע. לדבריהם, "מדובר בתפקיד ללא שכר. המשרה יועדה תחילה לחה"כ לשעבר משה ארבל, אך בשל ניגוד עניינים הודיע כי לא יוכל לקבלה".

עוד נמסר כי במשך חודשים ארוכים התפקיד לא אויש, ולכן הוחלט למנות את ינקי דרעי באופן זמני.

"ינקי דרעי מכהן מזה שנים כחבר בדירקטוריון ההסתדרות הציונית, והוא ימלא את התפקיד עד למינוי נציג קבוע", נמסר מלשכת יו"ר ש"ס.