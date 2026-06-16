ישיבת ההסדר ירוחם קיימה בשבת האחרונה את "שבת המשפחות", במסגרתה התארחו בני משפחותיהם של תלמידי ובוגרי הישיבה שנפלו במלחמה.

למפגש הגיעו משפחותיהם של איתן רוזנצויג, אפרים יכמן, אריאל אליהו, יקיר שנקולבסקי, ינון פליישמן, איתן פיש, גדעון אילני, זיו חן ואלישע לוינשטרן הי"ד.

במהלך השבת נערכו מפגשים, שיחות ופעילויות משותפות בין תלמידי הישיבה ואנשי הצוות לבין בני המשפחות. בישיבה ציינו כי מדובר בחלק מקשר מתמשך עם המשפחות, מתוך רצון להמשיך לשאת יחד את זכר הנופלים ואת הרוח שהותירו אחריהם בבית המדרש. עוד הזכירו את משפחתו של יאיר חנניה הי"ד, שלא נכחה באירוע אך נחשבת לחלק ממשפחת הישיבה.

אחת הפעילויות המרכזיות הייתה "סליחה על השאלה", שבמסגרתה שיתפו בני המשפחות בתחושותיהם ובהתמודדותם מאז נפילת יקיריהם.

הרב אחיה אליהו, אביו של אריאל הי"ד, אמר, "האמת היא שהשהות כאן מאוד מציפה, אבל זה גם מה שמחזק. ההזדמנות להיות במקום שממנו אריאל יצא לקרב, לחוות את הרוח, האנרגיות והעוצמה של החבורה נוגעת בעצבים חשופים, אבל גם מעניקה כוח".

טובה שנקולבסקי, אמו של יקיר הי"ד, שיתפה, "אנשים נוטים לחשוב שעם הזמן הכאב הולך וקטן. אבל האמת היא שזה לא הכאב שקטן, אלא אנחנו והחיים שלנו שגדלים מסביבו".

דוד פיש, אביו של איתן הי"ד, סיפר על מעשי החסד שנחשפו לאחר נפילת בנו ואמר, "מסתובבים בינינו אנשים טובים, מלאים בחסד, שאף אחד לא מודע אליהם. עלינו להתייחס לכל אדם כאדם שיש עליו סיפורים מדהימים שאולי לעולם לא יתגלו".

ראש הישיבה, הרב חיים וולפסון, סיכם את השבת ואמר, "לפני שנתיים וחצי יצאה הישיבה למסע יחד עם כל עם ישראל. את המסע המורכב אנחנו עוברים לצידן של המשפחות השכולות שהפכו להיות חלק ממשפחת הישיבה. עם השנים נוצרו קשרים שהם הרבה מעבר להיכרות. ההרגשה היא שאנחנו צועדים זה לצד זה, מחזקים ומתחזקים זה מזה".

לדבריו, "בצעידה המשותפת אנחנו שותפים לכאב, וגם עומדים משתהים לנוכח תעצומות הנפש שאנחנו פוגשים אצל המשפחות, המלחמה על החיים והיכולת לבחור בטוב בתוך אתגר קשה ומורכב".