בית המשפט העליון קבע דיון ל-5 ביולי בבקשת רשם המפלגות שלא לאפשר את רישומה של מפלגת "ישראל יהודית".

הדיון יתקיים בהרכב מורחב של חמישה שופטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. לצדו של עמית ישבו המשנה לנשיא נעם סולברג והשופטים דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.

ההחלטה לקיים את הדיון התקבלה לאחר יותר משנתיים של התכתבויות והליכים משפטיים, שבמהלכם הוגשו שתי עתירות בדרישה להכריע בסוגיית רישום המפלגה.

בין חברי המפלגה נמנים יחזקאל חסון, לשעבר סמנכ"ל עוצמה יהודית, שרה מרזל, אשתו של פעיל הימין ברוך מרזל, והרב יהודה אפשטיין מאגודת קדושת ציון.

יחזקאל חסון, דובר המפלגה וממייסדיה, אמר בשיחה עם ערוץ 7 כי מדובר בהליך חריג שבו המדינה מבקשת למנוע את רישומה של מפלגה עוד בטרם החלה לפעול בפועל. לדבריו, הבקשה נשענת על ייחוס כוונות למייסדי המפלגה ולא על פעילות פוליטית קיימת.

חסון הוסיף כי הסוגיה חורגת מעבר לשאלת רישומה של מפלגה מסוימת ונוגעת לעקרונות יסוד במשטר הדמוקרטי. לדבריו, הדיון צפוי לעסוק גם בסוגיות של חופש ההתאגדות, חופש הפעילות הפוליטית וגבולות סמכותו של רשם המפלגות.

במסמכי הייסוד של המפלגה נכתב כי "מפלגת ישראל יהודית שלמה ואיתנה נוסדה בכדי לפעול למען קידום המפעל הציוני והבאתי לכדי השלמה".

הדיון בחודש הבא צפוי להכריע אם המפלגה תוכל להירשם באופן רשמי ולהצטרף למערכת הפוליטית בישראל.