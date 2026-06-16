סמוטריץ': "ביטלתי את הסכמי חברון" צילום: דוברות

מוסד הנשיאות הפלסטינית, בראשות יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, אבו מאזן, תקף את דבריו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שלפיהם "ביטלנו את הסכמי חברון", והזהיר מפני השלכותיהם.

התגובה הפלסטינית באה בעקבות הודעתו של סמוטריץ' בטקס ההכרזה על היישוב החדש דורן שבהר חברון, שם חשף כי הושלם מהלך להעברת סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובאתרי המורשת היהודיים, ובהם מערת המכפלה, מאחריות עיריית חברון לאחריותה של מדינת ישראל.

בהודעה שפרסם מוסד הנשיאות הפלסטינית נמסר כי "הצעדים החד-צדדיים הללו הם צעדים בלתי מתקבלים על הדעת, ראויים לגינוי, ומנוגדים להסכמים שנחתמו עם הצד הישראלי, ללגיטימיות הבינלאומית ולמשפט הבינלאומי, האוסר על פגיעה במצב הקיים באדמות מדינת פלסטין תחת הכיבוש".

עוד נטען כי המהלך פוגע במאמצים המדיניים ובסיכוי לקדם פתרון מדיני בין הצדדים. ברמאללה הזהירו מפני השלכות ההחלטה על היציבות באזור ועל המאמצים הבינלאומיים לקידום הסדר עתידי.

מוסד הנשיאות הפלסטינית קרא לקהילה הבינלאומית, ובפרט לממשל האמריקני, להתערב באופן מיידי ולפעול לביטול ההחלטה. בהודעה נטען כי מדובר ב"צעד מסוכן" הפוגע בתהליך המדיני, בפתרון שתי המדינות ובמאמצים להשגת ביטחון ויציבות באזור.

מוקדם יותר הבהיר משרד החוץ הישראלי כי בניגוד לדבריו של סמוטריץ', הסכם חברון עצמו לא בוטל. במשרד ציינו כי מדובר בהחלטת קבינט נקודתית הנוגעת לסמכויות בתחום התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובאתרי מורשת יהודיים, וכי מעבר לכך לא חל שינוי בהסכם.