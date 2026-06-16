ברוב של 135 בעד מול 50 נגד, קבעו חברי הפרלמנט בהונגריה כי ראש הממשלה יוכל לכהן לכל היותר שמונה שנים.

הצעת החוק הייתה אחת מהבטחות הבחירות של ראש הממשלה הנכנס, פיטר מגיאר, שהבטיח להגביל את כהונת ראשי הממשלה בהונגריה לשתי קדנציות לכל היותר.

החוק החדש מונע למעשה מראש הממשלה לשעבר, ויקטור אורבן הפרו-ישראלי, לחזור לתפקיד ראש הממשלה בעתיד.

החוק גם קובע כי "תקופת צינון" בין הקדנציות לא תקפה יותר, ומי שכיהן כראש ממשלה במשך שמונה שנים לא יוכל לעולם לחזור לתפקיד. מפלגתו של אורבן, פידס, הצביעה נגד החוק.

אורבן עצמו, שנבחר לפני מספר ימים מחדש לתפקיד יו"ר מפלגת פידס, העביר ביקורת על ההצבעה ועל החוק, שנועד לדבריו, נגדו אישית. "חוק אורבן זה עתה אושר. זו הייתה הסוגיה הדחופה ביותר. אם יצטרכו אותי, אהיה כאן", כתב בפייסבוק.

יוזם החוק, חבר הפרלמנט מרטון מלטיי-ברנה, אמר כי "שיקום שלטון החוק לא ייוולד מחוק אחד. עם זאת, לכל שחזור דמוקרטי אמיתי יש עמודי תווך סמליים וחוקתיים. הצעה זו שואפת להיות עמוד תווך כזה".

עם זאת, חלק ממבקרי החוק טענו כי "הוא לא יכול לחול על מי שכיהנו כראשי ממשלה לפני שהחוק החדש עבר".

כעת תועבר הצעת החוק לשולחנו של נשיא הונגריה, תמאש סוליוק, שמונה לתפקידו על ידי מפלגת פידס של אורבן. מפלגתו של מגיאר רוצה להדיח את הנשיא, וכעת צפוי מאבק סביב אישור החוק החדש.