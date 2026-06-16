שיפוץ קברו של רבי נחמן צילום: ללא

עשרות נערי גבעות, בהובלת בנימין צפרי, הגיעו בימים האחרונים למתחם קברו של רבי נחמן מברסלב באומן, במטרה להשתתף בעבודות שדרוג והכנת המקום לקראת הגעת המתפללים בראש השנה.

הפעילות מתבצעת בתיאום עם צוותי איחוד ברסלב באומן, בראשות הרב נתן בן נון, שהחלו כבר בתחילת החורף בהיערכות מול הרשויות המקומיות והארציות באוקראינה לקידום פרויקט שיפוץ נרחב במתחם.

אולם למרות ההכנות המוקדמות, עבודות השיפוץ המרכזיות טרם יצאו לדרך. באיחוד ברסלב מסבירים כי הפרויקט נתקל בעיכובים בירוקרטיים ומשפטיים, בין היתר בשל מעמדו של המתחם כאתר מורשת לאומי המחייב קבלת אישורים מיוחדים לכל שינוי או עבודת בנייה.

בנוסף, חלק מהבדיקות ההנדסיות הנדרשות לצורך קבלת ההיתרים כוללות פעולות העלולות לפגוע בבית הקברות העתיק שבו שוכן הציון, דבר שמחייב מציאת פתרונות חלופיים ושמירה על כבוד המקום.

בשל העיכובים, הוחלט באיחוד ברסלב לקדם בשלב זה עבודות שיפוץ וחידוש זמניות במתחם הקיים. לצורך כך גויסו מתנדבים ובעלי מלאכה חסידי ברסלב, שהחלו בימים האחרונים בעבודות לשיפור חזות המקום ותנאי השהייה של המתפללים.

באיחוד ברסלב הדגישו כי מדובר במהלך זמני בלבד, שנועד לתת מענה לקראת התקבצות הרבבות בראש השנה: "העבודות בציון כעת אינם במקום פרויקט השיפוץ הגדול, אלא יצאו לדרך כמהלך ביניים זמני לכבוד ציון רבינו הקדוש לקראת התקבצות הרבבות בימי ראש השנה המתקרב, עד שיתאפשר להתחיל בעבודות המורכבות של השיפוץ הענק בהקדם בע"ה".