איראן החריפה הערב (שלישי) את איומיה כלפי ישראל בשל הפרת הפסקת האש בדרום לבנון "84 פעמים במהלך היומיים האחרונים".

מפקדת ח'אתם אלאנביאא פרסמה הודעה שבה טענה כי ישראל הפרה את הפסקת האש בדרום לבנון עשרות פעמים מאז ההכרזה האמריקנית על סיום המלחמה.

בהודעה האיראנית נטען כי "צבא הישות הציונית הטרוריסטית הפר את הפסקת האש בדרום לבנון 84 פעמים במהלך היומיים האחרונים, לאחר שהנשיא האמריקני הכריז על סיום המלחמה, והוא ממשיך לבצע פשעים ומעשי טבח נגד העם הלבנוני המדוכא".

עוד נמסר כי "אם צבא הישות הציונית לא יחדל ממעשיו בדרום לבנון, עליו לצפות לתגובה קשה מצד הכוחות המזוינים האיראניים האדירים".

האיום מגיע לאחר שצה"ל דיווח מוקדם יותר היום כי חיל האוויר יירט מספר רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ובהמשך תקף והשמיד את המשגר שממנו שוגרו חלק מהרקטות.

בישראל מעריכים כי מאחורי ההצהרות האיראניות עומד ניסיון להפעיל לחץ על הממשל האמריקני כדי שידרוש מישראל לצמצם את פעילותה בדרום לבנון ואף לקדם נסיגה של הכוחות מהאזור.

המתיחות סביב הזירה הלבנונית מתרחשת במקביל למגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן ולהמשך הדיונים סביב ההבנות שהושגו בין הצדדים.