בית המשפט לערעורים בארצות הברית נעתר לבקשת הממשל האמריקני והורה להותיר בתוקף את הסנקציות שהוטלו על פרנצ'סקה אלבנזה, שליחת האו"ם לענייני זכויות האדם בשטחים.

המהלך מגיע על רקע תמיכתה של אלבנזה בהליכים שמנהל בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד בכירים ישראלים. בממשל האמריקני טענו כי יש להותיר את הסנקציות על כנן עד להמשך בירור הסוגיה.

אלבנזה עמדה בשנים האחרונות במוקד שורת מחלוקות סביב התבטאויות חריפות נגד ישראל. בין היתר צוטטה בעבר כאומרת כי "אמריקה משועבדת ללובי היהודי", ובמקרה אחר טענה כי "הלובי הישראלי נמצא בבירור בתוך הוורידים" של רשת BBC.

בשנים האחרונות עוררה ביקורת נוספת לאחר שפרסמה תכנים שיוחסו לרשת התקשורת האיראנית Press TV, בהם נטען כי גופי מודיעין מערביים היו מעורבים בפיגוע ב"שארלי הבדו" בפריז. בנוסף, השתתפה בכנס של חמאס בשנת 2022, שם אמרה כי לפלסטינים "יש זכות להתנגד".

מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר ספגה אלבנזה ביקורת חריפה בישראל ובמדינות נוספות. מבקריה טענו כי המעיטה בחומרת הטבח, הטילה ספק בחלק מהעדויות על פשעים שבוצעו במהלך המתקפה והשמיעה השוואות בין ישראל לבין גרמניה הנאצית.

ביולי 2024 השוותה אלבנזה את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לאדולף היטלר. באוגוסט 2024 השוותה את מדיניות ישראל לזו של הנאצים, כאשר תיארה את עזה כ"מחנה הריכוז הגדול והמביש ביותר של המאה ה-21". באוקטובר 2024 השוותה אלבנזה את ישראל לרייך השלישי ולחוקי "הגזע הטהור" שלו.

בשנת 2024 פרסמה אלבנזה ברשת X תמונה שעברה עיבוד פוטושופ, ובה נכתב "פרופסור, רופא עזתי, נאנס למוות בכלא ישראלי". אלבנזה טוענת שהסתמכה על ידיעה שפורסמה ברשת SKY NEWS - אלא שהרשת כלל לא פרסמה זאת.

הציוץ נצפה על ידי ארבעה מיליון בני אדם. דובר האו"ם נזף בה על כך שהפיצה פייק ניוז, והדגיש כי "כל בעלי התפקידים הקשורים לאו"ם חייבים לנקוט משנה זהירות שלא להפיץ כל דיסאינפורמציה".

בשל ההטיה והרטוריקה המסיתה של אלבנזה, המפרות את תקני הנייטרליות של האו"ם, פרסמו בריטניה, צרפת, גרמניה, קנדה, ארה"ב, איטליה, הולנד, לטביה, אסטוניה, הונגריה וצ'כיה גינויים חסרי תקדים להתנהלותה, כאשר רבות מהן אף קראו להתפטרותה.

במקביל, מחלקת המשפטים האמריקנית שלחה לאחרונה מכתב חריף לאו"ם, שבו קראה להדחתה של אלבנזה. במכתב הוזכרו גם טענות שפרסם ארגון UN Watch, שלפיהן קיבלה מימון מגורמים פרו-פלסטיניים במהלך ביקורים באוסטרליה ובניו זילנד.

מנכ"ל UN Watch, הלל נוייר, בירך על החלטת בית המשפט ואמר כי מדובר בצעד משמעותי. לדבריו, "זוהי החלטה מבורכת בעלת השלכות רבות בהרבה מאשר עיכוב הביצוע המנהלי המוקדם יותר של בית המשפט. הסנקציות כבר חזרו לתוקף".