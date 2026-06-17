פעיל השמאל הקיצוני יריב אופנהיימר, לשעבר מנכ"ל תנועת "שלום עכשיו" וכיום מתמודד ברשימת מפלגת "הדמוקרטים", הציג בריאיון לערוץ הערבי-ישראלי "הלא TV" את הנושאים שבהם יבקש להתמקד אם ייבחר לכנסת.

לדבריו, אחד היעדים המרכזיים מבחינתו הוא המאבק במה שכינה "טרור המתנחלים". "אני רוצה להילחם באופן אפקטיבי בטרור של המתנחלים, לייבש את מקורות המימון, לעצור את ראשי המסיתים ואת המתנחלים המרכזיים שמפעילים את אותה רשת של טרור, לפנות מאחזי פרא שמשם יוצאות אותן קבוצות כדי לבצע פשעים נגד הפלסטינים. זה נושא שהוא בנפשי", אמר.

אופנהיימר ציין כי בכוונתו לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לחברה הערבית בישראל, ובהן המאבק בפשיעה, חלוקת תקציבים ושיח ציבורי. "אני גם רוצה לקוות שאני מצליח לייצר רלוונטיות למצביעים בחברה הערבית, שרואים בי נציג בלתי רשמי שלהם", אמר.

לדבריו, "הציבור היהודי בישראל נהיה יותר לאומני, יותר דתי והרבה יותר גזעני, וזה מגיע מלמעלה". בהמשך תקף את פעיל ההסברה יוסף חדאד וטען כי הוא מסית נגד הציבור הערבי ומשתמש בשפה גזענית. הוא מתח ביקורת גם על תוכנית "ארץ נהדרת", שלדבריו תרמה להפיכתו של חדאד לדמות ציבורית בולטת.

בהתייחסו למערכת הפוליטית אמר אופנהיימר כי הבעיה המרכזית בכנסת נעוצה, לדבריו, במפלגות הליכוד, עוצמה יהודית והציונות הדתית. לטענתו, מפלגות אלה מרעילות את השיח הציבורי באמצעות שימוש בביטויים גזעניים והצגת יריביהן כמחבלים או כאויבים.

אופנהיימר התייחס גם להתפתחויות האזוריות ואמר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מלמד על מגבלות הכוח הצבאי. הסכמים הם הדרך לסיים מלחמות, אמר, והוסיף כי לדעתו "איראן יוצאת חזקה יותר ממה שהייתה, ישראל יוצאת חלשה יותר, והיכולת להתמודד מול איראן פחתה".

בנוגע לזירה הלבנונית טען כי נוכחות צה"ל בדרום לבנון מונעת יציבות. "הבעיה היא שצה"ל נמצא בדרום לבנון, כובש שם שטח עצום וגירש משם כמעט מיליון לבנונים. כל עוד צה"ל יישאר בדרום לבנון לא יהיה שקט. כל עוד צה"ל יהרוס כפרים בדרום לבנון ולא יאפשר לתושבים לחזור, לא יהיה שקט", אמר.

עוד טען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו מעוניין בנסיגה מדרום לבנון בתקופה הנוכחית. לדבריו, "נתניהו לא רוצה לסגת מדרום לבנון לפני הבחירות, כי מבחינתו זו תהיה תמונה של כניעה אם חיילים ישראלים יוצאים מדרום לבנון בלי שיש הסכם או בלי שחיזבאללה מפורק מנשקו".