יש רגעים בחיים שבהם מילה אחת יכולה לשנות הכול. פרשת בלק מציבה במרכזה את כוחן של מילים, הברכות והקללות של בלעם ומזכירה עד כמה לדיבור יש השפעה עמוקה על המציאות האנושית.

גם בעולם הרפואה המודרני הולכת ומתחזקת ההבנה שמילים אינן רק אמצעי להעברת מידע, אלא כלי בעל השפעה ממשית על בריאות המטופל. משפט קטן מרופא, בשורה טובה או חלילה אבחנה מדאיגה, מסוגלים להשפיע על מצב הרוח, על התקווה ולעיתים אפילו על תהליך ההחלמה עצמו.

לפני שנים טפלתי באשה שמאד רצתה להרות אבל היא סבלה מעודף משקל ,מתח מוגבר, והרגלים לא בריאים, דבר שגם הפריע להצלחת הטיפול וגם עלול היה לסכן את ההיריון לכשיפציע. במהלך אחת הפגישות הקדשתי כמעט שעה לשיחה אישית, כשניסיתי למנות לפניה את כל הדברים שהיא יכולה לעשות בעצמה כדי לשפר את התוצאות ,ואף 'לנצח' בלי ההתערבות שלי. היא התחילה להקפיד על תזונה מותאמת, על ביצוע פעילות גופנית, למדה MINDFULLNESS, וגם הסכימה להשתתף בקבוצת תמיכה של מטופלות פריון. שיתוף הפעולה והאמונה ביכולת שלה לתרום להצלחת הטיפול הביאו להפי אנד- תינוק שמנמן ומתוק.

הקשר בין מצב נפשי לבריאות גופנית נחקר במשך שנים רבות. תחום הפסיכו־נוירו־אימונולוגיה בוחן כיצד רגשות, מחשבות ולחצים משפיעים על מערכת העצבים ועל מערכת החיסון. כאשר אדם חווה מתח מתמשך, הגוף מפריש הורמונים כמו קורטיזול ואדרנלין בכמויות גבוהות. בטווח קצר הם מסייעים להתמודד עם מצבי חירום, אך כאשר רמתם נשארת גבוהה לאורך זמן הם עלולים לפגוע במערכת החיסון, להעלות לחץ דם ולהגביר סיכון למחלות שונות.

מנגד, תחושות של ביטחון, תמיכה ותקווה עשויות לתרום לאיזון הגוף. מטופלים שמרגישים כי הצוות הרפואי מקשיב להם ומאמין ביכולתם להתמודד נוטים יותר להתמיד בטיפול, להקפיד על נטילת תרופות ולשמור על אורח חיים בריא. מסיבה זו מושם כיום דגש רב על תקשורת רפואית נכונה. בבתי ספר לרפואה ברחבי העולם מלמדים רופאים לא רק כיצד לאבחן מחלות, אלא גם כיצד לשוחח עם מטופלים ברגישות ובאמפתיה.

גם במפגש הרפואי למילים יש משמעות עצומה. אמירה חסרת רגישות עלולה להגביר חרדה ופחד, ואילו הסבר ברור ומכבד יכול להעניק למטופל כוח להתמודד עם האתגר הבריאותי העומד בפניו. כמובן שמילים לבדן אינן מרפאות מחלות, אך הן בהחלט משפיעות על הדרך שבה האדם מתמודד עם מצבו ועל נכונותו לשתף פעולה עם הטיפול.

בלק מלך מואב מבקש מבלעם לקלל את עם ישראל מתוך אמונה שלמילים יש כוח לשנות מציאות. אולם במקום קללות יוצאות מפיו ברכות. אחד המסרים העולים מן הפרשה הוא שכוח הדיבור יכול לבנות או להרוס. בעוד שבלק מבקש להשתמש במילים כדי לפגוע, בלעם נאלץ להשתמש בהן כדי לחזק ולעודד.

פרשת בלק מלמדת אותנו כי לדיבור יש עוצמה רבה יותר מכפי שנדמה לנו. הרפואה המודרנית מאשרת במידה רבה את התובנה העתיקה הזאת ומראה כי יחס אנושי, תקווה ומילים חיוביות הם חלק חשוב ממעטפת הטיפול. כאשר ידע רפואי מקצועי משתלב עם תקשורת מכבדת ורגישה, נוצר שילוב המעניק למטופל לא רק טיפול במחלה, אלא גם כוח נפשי להתמודד עם הדרך.