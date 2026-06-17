מתקפה חריפה וחסרת תקדים של יו"ר תנועת 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

במהלך מפגש של פורום הנציגים המקומיים של התנועה שהתכנס אמש (שלישי) בביתר עילית, השמיע פרוש איומים מפורשים ואמר כי אם לא תיפסק "רדיפת לומדי התורה", הציבור החרדי יפעל נגדה באלימות פיזית, תוך שהוא מתבסס על רטוריקה של מנהיגי מחאת קפלן.

"ראיתי השבוע שאהוד ברק אומר שאם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, לא תהיה ברירה אלא לגרש אותו במקלות ואבנים", אמר פרוש לנציגים.

"נהוג להגיד שמה שמותר להם אסור לנו, אבל לא עוד. ברגע שהוכרזה מלחמה נגד עולם התורה - כל מה שמותר להם, מותר לנו, ואם צריך אז אפילו יותר מכך".

פרוש המשיך והצהיר: "היום אין מנוס: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה אלא להשתמש בדברי אהוד ברק ולגרש אותה במקלות ואבנים".

הכינוס בביתר עילית, בהשתתפות עשרות נציגי התנועה מכ-20 רשויות מקומיות ובאירוחו של ראש העיר מאיר רובינשטיין, עסק בהיערכות הנציגות המקומית למאבק בגזירת הגיוס ובמעצרי בחורים. פרוש שיבח את החלטת הרשויות החרדיות להקפיא זמנית את שיתוף הפעולה עם המשטרה, ורמז כי מדובר רק ביריית הפתיחה.

פרוש קרא לנציגים המקומיים להיות ערוכים לפקודה. "ייתכן ולא רחוק היום ובו אתקשר אליכם עם ההחלטה שצריכים להתנתק לחלוטין משיתוף פעולה עם רשויות שלטון נוספות שלוקחות חלק ברדיפה נגדנו. אנו צריכים להיות ערוכים להוביל צעדי מחאה שיזעזעו את אמות הסיפים".

לדבריו, אחד הצעדים המרכזיים שנבחנים בימים אלו ומובאים להכרעת גדולי ישראל הוא הפעלת כוחו הכלכלי של המגזר החרדי כדי להשבית את המשק, בדומה לטקטיקות שנקטו מתנגדי הרפורמה המשפטית: "הציבור החרדי מונה כיום כמעט מיליון וחצי נפש - 14.3 אחוז מכלל האוכלוסייה. אני מאוד לא מציע לרודפים שלנו במשרד המשפטים ובמשרד האוצר לבדוק מה המחיר הכלכלי של ציבור ענק שמחליט כי באו מים עד נפש".

בסיום דבריו ערך פרוש השוואה קשה ומעוררת סערה בין איומי הטרור מבחוץ לבין המאבק המשפטי והציבורי מבית, כשהוא מציב את מנהיגי המחאה והמערכת המשפטית כאיום קיומי חמור יותר:

"אנחנו חרדים מהטרור הערבי, אבל לא פחות מכך מהקפלניסטים בראשות אהוד ברק ודומיו, שרוצים לפרק את עולם התורה", חתם פרוש את דבריו בנושא. "חז"ל אמרו 'גדול המחטיאו יותר מן ההורגו'. הערבים רוצים להרוג לנו את הגוף, הקפלניסטים והמשפטנים רוצים להרוג לנו את הנשמה".