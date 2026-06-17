הקמת אוגדה חדשה בצה"ל היא אירוע היסטורי שלא התרחש כיוצא בו מזה שבעה עשורים. אוגדה 96, האוגדה המזרחית, הוקמה מתוך הבנה אסטרטגית עמוקה כי קיים צורך מיידי וחיוני לעבות ולחזק באופן משמעותי את מערכי ההגנה בכלל גבולות המדינה, ובפרט לאורך החזית המזרחית.

קצין הלוגיסטיקה האוגדתי, רס"ן ר', מתאר את הרקע הישיר שהוביל למהלך האסטרטגי הזה ומציין כי הצעד התממש "כחלק מלקחי השבעה באוקטובר מתוך הבנה שנדרש לחזק את ההגנה בכל גבולות מדינת ישראל".

לדבריו של רס"ן ר', המצב בגזרה טרם הקמת המבנה המרחבי החדש היה דליל בצורה משמעותית בהשוואה למענה הנוכחי, שכן "לפני כן, על הגבול המזרחי בפיקוד המרכז היתה רק חטיבה אחת. קמנו כדי לחזק את ההגנה ועיקר העיסוק שלנו בשנה החולפת היה בהקמת מסגרות".

במסגרת בניין הכוח האינטנסיבי של האוגדה המזרחית, הושם דגש מרכזי על שילוב כוחות מילואים מקרב האוכלוסייה המקומית, מה שהוביל לייסודן של מסגרות מבצעיות חדשות ורחבות היקף. "בין אם זו חטיבות דוד - שקמו על בסיס בני המקום והיום בגבול המזרחי יש שתי חטיבות בני המקום - חטיבת ירושלים וחטיבת יזרעאלי בעמקים", מפרט רס"ן ר' את פריסת הכוחות החדשה ומדגיש את מטרת העל של המהלך: "הקמנו את החטיבות האלה כדי לחזק את ההגנה על הגבול המזרחי".

תהליך ההתעצמות אינו נעצר בכוחות המילואים, אלא כולל בתוכו הקמה של מערכים סדירים ייעודיים שאמורים לספק מענה קבוע, רציף ואיכותי לאורך קווי התיחום המזרחיים. רס"ן ר' מסביר כי "בתוך הדבר הזה אנחנו מקיימים יחידות סדירות חדשות שמביאות את חיזוק ההגנה לידי ביטוי - בין אם גדוד איסוף שקם באוגדה 96 בימים אלה ובין אם בהקמת משל"ט ים המלח - שזה גדוד נוסף שקם בימים האחרונים וחולש על כך מרחב ים המלח".

על מנת לאפשר את קיומן, היערכותן ופעילותן המבצעית השוטפת של אותן יחידות חדשות במרחבי הבקעה, העמקים וים המלח, נדרש אגף הלוגיסטיקה של האוגדה למאמץ הנדסי ותשתיתי חסר תקדים בהיקפו, הכולל פריסה של מחנות חדשים לחלוטין לצד החייאה של מתחמים צבאיים ישנים. "העיסוק שלנו באגף הלוגיסטיקה הוא משמעותי מאוד של הקמת תשתיות - בין אם בסיסים חדשים ובין אם שיפוץ וכניסה למוצבים ישנים", מדגיש קצין הלוגיסטיקה האוגדתי.

דוגמה מובהקת לחזרה הפיזית לקווי הגבול ההיסטוריים של מדינת ישראל באה לידי ביטוי בטיפול בקווי הביצור לאורך מקורות המים בגזרה, משימה שדרשה עבודה לוגיסטית מאומצת ומורכבת: "ביניהם מוצבי קו המים שבמבצע עם כלביא נכנסנו אליהם לאחר שמאז שנות ה-70 היו נטושים. שיפצנו אותם והם רכיב מאוד משמעותי בתפיסת ההגנה של האוגדה".

האוגדה המזרחית פועלת על פי תפיסה מרחבית דינמית, המשלבת הגנה סטטית יחד עם גמישות הפעלה במצבי חירום משתנים. "אנחנו אוגדת הגנה מרחבית בחזית המזרחית. המשימה שלנו היא מכוונת הגנה - אבל לא רק", מסביר רס"ן ר' ומציין כי המערך הועמד למבחן מבצעי עמוק וממשי במהלך החודשים האחרונים: "הופעלנו בשני המבצעים האחרונים - עם כלביא ושאגת הארי - למשימות עיבוי ההגנה בחזית המזרחית".

מעבר להיבטים הטקטיים והתשתיתיים, הקמתה של אוגדה 96 מהווה תקדים היסטורי."70 שנים לא הקימו אוגדה בצה"ל. במעשה הזה יש המון חלוציות", מצהיר רס"ן ר' ורוחש הערכה עמוקה למערך המילואים המקומי המהווה את עמוד השדרה המרכזי של היחידה: "מי שבחרו לחזור לשרת שירות מילואים משמעותי ולהתגייס תחת חטיבות דוד הם אנשים מעוררי השראה, מלח הארץ, והיום החטיבות האלה מלאות - עם יותר מ-15 אלף לוחמים, מפקדים, תומכי לחימה, שבחרו לחזור ולשרת בצבא. זו פטריוטיות לשמה וציונות אמיתית".

לצד ההצלחות הנוכחיות, קצין הלוגיסטיקה האוגדתי מסמן את קו הסיום של שלבי ההקמה כיעד המרכזי שיאפשר לו תחושת ביטחון מלאה בנוגע לאיכות המענה התשתיתי והמבצעי המסופק לכוחות בשטח. "ברגע שאנחנו נסיים להקים את כלל היחידות ונסיים להקים את כלל מוצבי קו המים אז אני אהיה שבע רצון מהדבר הזה ואהיה בטוח שאנחנו נותנים את המענה המיטבי ללוחמים כדי שיוכלו להגן ולשמור על ביטחון התושבים בכל האזור", מסכם ר'.