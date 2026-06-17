תושב חאן יונס, ששהה בישראל שלא כחוק, נעצר בטמרה במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב צפון לאיתור שוהים בלתי חוקיים ועבירות נלוות.

האירוע התרחש בתחילת השבוע, כאשר הכוחות פעלו בעיר ובמהלך הפעילות זיהו רכב חשוד. בעת בדיקת הרכב הבחינו השוטרים בחשוד שנמלט מהמקום והחל לרוץ לעבר שטח פתוח.

השוטרים ולוחמי מג"ב פתחו במרדף רגלי אחריו והצליחו לאתר אותו כשהוא מסתתר בין שיחים סמוך לבתי מגורים. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

במשטרה ציינו כי מדובר בתושב חאן יונס השוהה בישראל שלא כחוק. מעצרו הוארך בבית משפט השלום בחיפה לצורך המשך החקירה.

עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

במשטרת ישראל הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד שוהים בלתי חוקיים ונגד כל גורם המסייע לכניסתם, להסעתם או להלנתם בשטח המדינה, תוך מיצוי הדין עם המעורבים.