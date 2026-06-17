השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חתם על מינויים של שישה בני משפחות שכולות מפורום "בוחרים בחיים" כמבקרים רשמיים לעניין חוק עונש מוות למחבלים.

המינוי המיוחד מעניק לבני המשפחות סמכויות פיקוח ובקרה על יישום החוק הלכה למעשה. במסגרת תפקידם, הם יהיו רשאים לבקר אסירים שנידונו למוות ולפקח על הליכי ביצוע החוק בהתאם להוראותיו.

בין הממונים החדשים לתפקיד נמצאים הרצל חג’אג, אביה של סגן שיר חג’אג הי"ד שנרצחה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב, ובועז קוקיא, אביו של סמל רון קוקיא הי"ד שנרצח בפיגוע בערד.

על פי החוק, למבקרים הרשמיים יינתן תפקיד מרכזי בפיקוח על תנאי כליאתם של מחבלים שנידונו לעונש מוות ובמעקב אחר יישום ההוראות. כמו כן, החוק קובע כי המבקרים יהיו רשאים להיות נוכחים בעת ביצוע גזר הדין כחלק ממנגנוני הבקרה.

בן גביר התייחס להחלטתו ואמר: "חוק עונש מוות למחבלים נועד להשיב את ההרתעה למדינת ישראל ולהבהיר לכל מחבל כי מי שבוחר לרצוח יהודים ישלם את המחיר הכבד ביותר. אין ראויים יותר ממשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר במאבק בטרור להיות חלק ממנגנון הפיקוח על יישום החוק. המינוי הזה מבטא הכרה בכאבם של נפגעי הטרור ובזכותם להיות שותפים במאבק למען הצדק וההרתעה".

הרצל חג’אג מסר בשם המשפחות השכולות: "במשך שנים נאבקנו נגד התנאים הטובים של רוצחי יקירנו כדי ליצור הרתעה ולמנוע את הרצח הבא. אני מבקש להודות לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על המהפכה שהוביל ביחס למחבלים הכלואים בישראל. במשך שנים נהנו מחבלים מתנאים והטבות שלא היו מתקבלים על הדעת, בעוד משפחות הנרצחים והנפגעים נותרו להתמודד לבדן עם הכאב והאובדן. השר בן גביר הוביל שינוי עמוק במדיניות הזאת והחזיר את ההבנה שמקומו של מחבל הוא בכלא בתנאים מינימליים ולא בקייטנה על חשבון אזרחי ישראל".

חג’אג הוסיף והדגיש בדבריו כי "המינוי שלנו כמבקרים רשמיים הוא המשך ישיר של אותה תפיסה. זהו מסר ברור שלפיו מדינת ישראל עומדת לצד הקורבנות ולא לצד המרצחים. עבורנו זו שליחות הנעשית בשם יקירינו שנרצחו ובשם כל אזרחי ישראל. נפעל כדי לוודא שהחוק ייושם במלואו, מתוך מחויבות לצדק, להרתעה ולביטחון המדינה. מחבלים צריכים לדעת שמי שבוחר לרצוח יהודים יישא במלוא האחריות למעשיו, ומדינת ישראל תעשה כל שנדרש כדי להגן על אזרחיה ולהבטיח שהצדק ייעשה".