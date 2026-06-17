אלימות משטרתית קשה הבוקר דוברות המשטרה

עשרות חרדים המזוהים עם הפלג הירושלמי חסמו הבוקר (רביעי) את כביש 4 סמוך לבני ברק למשך כשעה וחצי, וגרמו לשיבושי תנועה משמעותיים בשעות העומס שבהן רבים עושים את דרכם למקומות העבודה.

החסימה בוצעה במפתיע והובילה לעומסי תנועה כבדים באזור. נהגים רבים נאלצו להמתין זמן ממושך בכביש, וחלקם התעמתו עם המפגינים.

במהלך האירוע נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים. חלק מהשוטרים הותקפו על ידי מפגינים, ובמקום נעשה שימוש בכוח לצורך פיזור ההפגנה והשבת הסדר.

במהלך פיזור ההפגנה נרשמו עימותים חריפים. בתיעודים שהופצו מהמקום נראים שוטרים מפעילים כוח כלפי מפגינים, כולל שימוש באלות, גרירת מוחים וקריעת בגדים במהלך המעצרים והפינוי.

באיחוד הצלה עדכנו כי חובשים העניקו טיפול רפואי לשמונה נפגעים קל שסבלו מחבלות ופציעות במהלך האירועים. חלק מהנפגעים פונו להמשך טיפול בבתי חולים.

מהמשטרה נמסר כי מדובר ב"הפגנה בלתי חוקית" וכי קצין משטרה הכריז על כך במקום טרם נקיטת אמצעים. עוד נמסר כי שוטרי משטרת ישראל פעלו להכוונת התנועה לצירים חלופיים.

בשל המחאה נחסם כביש 4 לתנועה בשני הכיוונים, ממחלף אם המושבות ועד מחלף אלוף שדה. עם סיום המחאה הכבישים נפתחו לתנועה.

במשטרה הדגישו כי הם רואים בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית, אך לא יאפשרו הפרות סדר, חסימות צירים ופגיעה בחופש התנועה של הציבור.

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב לתיעודי האלימות וקרא: "איתמר בן גביר, תתעורר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה".

הוא הוסיף: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

ח"כ מאיר פרוש הגיב: "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום".

ח"כ יואב בן צור הגיב: "התיעודים המזעזעים מהבוקר, בהם נראים שוטרים מפעילים אלימות ברוטאלית ופוצעים מפגינים חרדים עד זוב דם, חושפים את האמת הכואבת. משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה. למפגינים מקפלן כורזים ברמקולים, ובהפגנות חרדים משתמשים באלות, רימוני הלם ובכוח בלתי מידתי".

הוא הוסיף: "​אני קורא לשר לבט"פ לתחקר עוד היום את המדיניות במשטרה ולקרוא לבירור את השוטרים האלימים שחצו קו אדום. מדובר במפגינים, לא במחבלים. דמם של החרדים לא הפקר".