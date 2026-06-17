ראש הישיבה הגבוהה והתיכונית במצפה ירחו, הרב שבתי סבתו, תקף היום (רביעי) את מדיניות השירות המעורב בצה"ל, על רקע הפיילוט המתוכנן לשילוב לוחמות בשריון המתמרן, והגדיר את המאבק בנושא כ"מאבק על זהותו היהודית של צבא ההגנה לישראל".

בשיחה עם ערוץ 7 במהלך כנס החירום בנושא השירות המעורב שנערך בכנסת, אמר הרב סבתו כי, "אין ספק שהמאבק הזה הוא מאבק על זהותו היהודית של צבא ההגנה לישראל".

לדבריו, "מדובר כאן בתחתית החבית. זה הרבה יותר קשה מאשר חילול שבת או אפילו אכילת מאכלות אסורות. זה כאן 'ולא תהיה זימה בתוככם, והיה מחניך קדוש'".

הרב סבתו הדגיש את חלקו של הציבור הדתי בשירות הקרבי ובמערכות ישראל. "אנחנו במלחמות, אני נלחמתי בשלוש מלחמות ישראל. איך זה שלא מתחשבים בחיילים הדתיים כאילו הם למרמס? היינו חיילי שורות ההגנה של הלוחמים שנים. תראה כמה קורבנות, תראה כמה הרוגים. לישיבה שלי יש שבעה הרוגים".

לדבריו, שילוב נשים וגברים בכלי לחימה משותפים אינו מתקבל על הדעת. "אני רוצה שהצבא יהיה צבא העם, הצבא יהיה צבא אחד. אני לא רוצה לעשות צבא של שבטים. מה זאת אומרת שחייל מילואים שיש לו אישה וילדים יהיה בתוך נגמ"ש אחד עם חיילות? זה לא נתפס בכלל".

עם זאת, הבהיר כי אינו מתנגד לשירות נשים בצה"ל באופן עקרוני. "אם יש כמה חיילות שרוצות לשרת, שישרתו. אנחנו לא נגד שחיילות רוצות לשרת, אבל למה חיילים וחיילות צריכים להיות יחד בטנק אחד? זה צבא, זה צבא השם, זה צבא קודש".

הרב סבתו מתח ביקורת גם על הנהגת הצבא וטען כי קולם של החיילים הדתיים אינו נשמע. "אני מדבר עם שרי הממשלה, וחבריי מדברים עם ראשי הצבא. לצערי הרב, ראשי הצבא לא מתחשבים בנו. אנחנו לא פונקציה".

בסיום דבריו טען כי הרחבת השירות המעורב עלולה להקשות על גיוס חרדים לצה"ל. "אי אפשר לגייס חרדים כשאנחנו נלחמים על המקום המינימלי שלנו. מה שהם רוצים לעשות זו כפייה אנטי-דתית נוראה, שכופה על חצי העם את מה שהוא לא יכול לעמוד בו".