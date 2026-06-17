סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, יצא הלילה (רביעי) להגנת מדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ מול איראן, ותקף בחריפות את מבקרי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהראן.

בריאיון שהעניק למגישת פוקס ניוז לשעבר מייגן קלי, דחה ואנס את הטענות שהושמעו בימים האחרונים מצד אנשי תקשורת ומשפיענים המזוהים עם הימין האמריקני והישראלי. לדבריו, חלק מהביקורת מבוסס על אימוץ הנרטיב שמפיצה איראן עצמה.

בין המבקרים שאליהם התייחס היה מגיש הרדיו השמרני מארק לוין, שדרש לחשוף את פרטי ההסכם לציבור ולהביאו לאישור הקונגרס. קלי הזכירה גם את מגיש ערוץ 14 ינון מגל, שאותו תיארה כמי שמזוהה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שכינה את ואנס "חלאה" ואת טראמפ "לוזר" ברשת X.

כאשר נשאל על הביקורת שהופנתה כלפיו, השיב ואנס בעקיצה: "מעניין למה הם קוראים לזה 'הסכם ואנס' ולא 'הסכם טראמפ'".

בהמשך החריף את הטון ואמר כי מתנגדי ההסכם בוחרים להאמין דווקא לגרסה האיראנית כאשר מדובר בהבנות החדשות. "אם אתם מוצאים את עצמכם מאמצים תעמולה איראנית רק כשהיא קשורה להסכם הזה, אולי כדאי שתבדקו מחדש את מקורות המידע שלכם", אמר.

לדבריו, המבקרים אינם מציעים חלופה מעשית להסכם ומקדמים למעשה המשך של העימות ללא יעד ברור. "הם רוצים שהעימות יימשך עד שהפצצה האחרונה תוטל או עד שהאיראני האחרון ימות. זה לא מה שנשיא ארצות הברית רוצה", אמר.

ואנס טען כי טראמפ השיג את היעדים המרכזיים שהציב עם תחילת המערכה מול איראן, ובהם פגיעה בתוכנית הגרעין, החלשת יכולותיה האזוריות של טהראן ומניעת השגת נשק גרעיני בידי המשטר האיראני.

"הנשיא מאמין שהשגנו את המטרות האלה, ובצדק", אמר. "עכשיו אפשר לעבור לשלב המשא ומתן ולבחון אילו הישגים נוספים ניתן להשיג".

עוד ציין כי חזרת מחירי הנפט לרמות נמוכות יחסית לאחר העלייה שנרשמה עם פרוץ העימות מהווה עדות נוספת להצלחת המהלך ולצמצום הלחץ הכלכלי על הציבור האמריקני.

בתגובה לדבריו של ואנס, כתב ינון מגל ברשת X: "אני עם רוביו".