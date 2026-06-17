קרדן נדל"ן משיקה את "קרדן בכרמי גת" - פרויקט מגורים חדש בלב אחת השכונות המתפתחות והמסקרנות בישראל. כרמי גת צפון מציעה שילוב מבוקש של טבע, חינוך, קהילה ונגישות, אך בתוך השכונה עצמה יש פרויקטים שנבנו מתוך מחשבה עמוקה יותר על החיים של המשפחה - וזה בדיוק היתרון של קרדן.

"קרדן בכרמי גת" הוא הרבה יותר מעוד פרויקט מגורים. הוא מביא איתו את קרדן פלוס - תפיסת מגורים ששמה במרכז את איכות החיים של המשפחה: תכנון מדויק, מפרט עשיר ויוקרתי, חשיבה על הפרטים הקטנים ובנייה בסטנדרטים בלתי מתפשרים.

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אחד היתרונות המשמעותיים של קרדן נדל"ן הוא היותה גם היזם וגם הקבלן המבצע. המשמעות היא שליטה מלאה לאורך כל שלבי התהליך - החל מהתכנון ועד למסירת המפתח - תוך הקפדה על איכות הביצוע, רמת הגימור ועמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

הפרויקט כולל שני מתחמים, חמישה מגרשים ו-12 בנייני מגורים בני 4-17 קומות, עם 448 יחידות דיור בתמהיל מגוון של דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים. אך מעבר לדירה עצמה, התכנון כולו נעשה מתוך הבנה אמיתית של הצרכים היומיומיים של משפחות.

מיקומם של בנייני קרדן מעניק יתרון יוצא דופן: הם סמוכים לגינות ירוקות ולמבני ציבור נמוכים - בתי כנסת, גני ילדים ובתי ספר - לצד שדרת רחוב נעימה ללא תנועת כלי רכב. המשמעות עבור ההורים היא שקט נפשי וביטחון: הילדים יכולים לצאת, לשחק ולהגיע למוסדות החינוך ולשטחים הציבוריים בסביבה בטוחה ונעימה.

גם מחוץ לבית, קרדן תכננה חוויית מגורים שלמה. המסחר המלווה רחוב יעניק לתושבים מענה יומיומי נוח - מבתי קפה וחנויות ועד שירותים חיוניים - כך שהחיים עצמם נמצאים במרחק צעדים ספורים מהבית.

כל זה מצטרף ליתרונות הגדולים של כרמי גת צפון: שכונה חדשה ומתוכננת, פארקים, מרכזים קהילתיים, מרחבי ספורט, מערכת חינוך מתקדמת ונגישות גבוהה לכבישים 6, 35, 40 ו-353 ולתחנת רכבת סמוכה.

בעידן שבו משפחות מחפשות לא רק דירה, אלא מקום שבו אפשר באמת לגדל ילדים, לבנות קהילה וליהנות מאיכות חיים - "קרדן בכרמי גת" מציע שכונה מצוינת, אבל עם יתרון אחד ברור: הדרך שבה קרדן בחרה לבנות בה.

קרדן בכרמי גת - כששכונה מתוכננת פוגשת סטנדרט מגורים גבוה יותר.

בין מרחבים ירוקים לנגישות מקסימלית: כך נראית חוויית המגורים של הדור הבא. לחצו כאן לפרטים נוספים>>>