סכסוכי ירושה הם מההליכים הרגישים ביותר בדיני המשפחה. הם משלבים כסף, נכסים, זיכרונות, יחסים בין אחים, תחושת צדק ולעיתים גם משקעים משפחתיים של שנים. כאשר מדובר בדירת מגורים, עסק משפחתי, נחלה, חשבון בנק משמעותי או נכס שעובר מדור לדור - המחלוקת יכולה להפוך במהירות למאבק משפטי מורכב.

חשוב להבין: לא כל צוואה שנראית לא שוויונית היא צוואה שניתן לבטל. החוק מכבד את רצונו של אדם לקבוע מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. אדם רשאי להעדיף יורש אחד על פני אחר, להוריש נכס לאדם שאינו בן משפחה, או לקבוע חלוקה שאינה שווה בין ילדיו. עם זאת, כאשר קיימים סימנים לכך שהצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח - ייתכן שיש מקום להגיש התנגדות לצוואה.

מתי ניתן להתנגד לצוואה? התנגדות לצוואה מוגשת כאשר הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, ואדם המעוניין בדבר סבור כי אין לתת לצוואה תוקף משפטי. לפי המידע הרשמי של רשם הירושה, ההתנגדות צריכה לכלול את פרטי המתנגדים, פרטי המנוח, פרטי המעורבים, את נימוקי ההתנגדות ומסמכים תומכים ככל שישנם, וכן תצהיר מאומת על ידי עורך דין.

העילות המרכזיות להתנגדות לצוואה כוללות בין היתר השפעה בלתי הוגנת, חוסר כשירות של המנוח, פגמים צורניים בצוואה, חשד לזיוף או מעורבות פסולה של נהנה בעריכת הצוואה - כפי שמפורט גם בתחום הצוואות והירושות באתר משרד חגית הלוי ושות'. השפעה בלתי הוגנת: כשהרצון כבר לא באמת חופשי אחת הטענות הנפוצות בסכסוכי ירושה היא שהמנוח לא פעל מתוך רצון עצמאי, אלא הושפע מאדם אחר.

חשוב להדגיש: לא כל שיחה, בקשה או קרבה משפחתית מהוות השפעה בלתי הוגנת. בני משפחה מדברים, מתייעצים ומשפיעים זה על זה באופן טבעי. השאלה המשפטית היא האם ההשפעה הייתה כה משמעותית עד שהיא שללה מהמנוח את חופש הבחירה. לדוגמה, כאשר אדם מבוגר, חולה או תלוי באחרים משנה לפתע צוואה קודמת ומוריש את רוב רכושו לאדם אחד שהיה קרוב אליו במיוחד בתקופה האחרונה לחייו - הדבר עשוי לעורר שאלות.

במקרים כאלה נבחנים מצבו הרפואי של המנוח, מידת התלות שלו, הקשר שלו עם בני המשפחה האחרים, נסיבות עריכת הצוואה, זהות האדם שיזם את הפנייה לעורך הדין, והאם הנהנה מהצוואה היה מעורב בתהליך.

חוסר כשירות לערוך צוואה עילה נוספת להתנגדות היא טענה שהמנוח לא היה כשיר להבין את משמעות הצוואה במועד שבו נערכה. גיל מבוגר כשלעצמו אינו פוסל צוואה, וגם מחלה אינה בהכרח שוללת כשירות. השאלה היא האם האדם הבין מהו רכושו, מי הם יורשיו הטבעיים, ומה המשמעות של ההחלטות שקיבל.

לכן, בתיקים מסוג זה יש חשיבות רבה למסמכים רפואיים, אבחונים קוגניטיביים, תיעוד של ירידה בזיכרון, אשפוזים, תרופות או חוות דעת מקצועיות. צוואה שנערכה שנים לפני הפטירה, כאשר המנוח היה צלול ועצמאי, אינה דומה לצוואה שנערכה סמוך לפטירה, בתקופה של תלות, מחלה או ירידה קוגניטיבית.

מעורבות פסולה בעריכת הצוואה - צוואה אמורה להיות ביטוי אישי של המצווה. לכן, כאשר אדם שמרוויח מהצוואה היה מעורב בעריכתה, עלול להתעורר חשד. מעורבות כזו יכולה להתבטא ביצירת קשר עם עורך הדין, מסירת הוראות בשם המנוח, נוכחות בפגישות, הסעת המנוח לחתימה, תשלום לעורך הדין או החזקת המסמכים. לא כל פעולה טכנית תוביל לפסילת צוואה, אך ככל שהמעורבות עמוקה יותר - כך גדלה החשיבות של בדיקה משפטית.

המטרה היא לוודא שהצוואה נולדה מרצונו של המנוח, ולא ביוזמתו או בהשפעתו של מי שמקבל ממנה טובת הנאה. מאבקי ירושה על דירות ונכסים בישראל, רבים מסכסוכי הירושה מתמקדים בדירת מגורים או בנכס מקרקעין. לעיתים מדובר בנכס היחיד של העיזבון; לעיתים בבית שבו התגורר המנוח במשך עשרות שנים; ולעיתים בנכס שמחזיק משמעות רגשית עמוקה לכל בני המשפחה.

המחלוקות יכולות להיות רבות: האם למכור את הדירה או להשאיר אותה במשפחה? האם אחד היורשים יכול לרכוש את חלקם של האחרים? מה קורה כאשר אחד הילדים גר בדירה במשך שנים? האם בן או בת זוג של המנוח זכאים להמשיך להתגורר בה? ומה הדין כאשר נכסים הועברו עוד בחיי המנוח לאחד מבני המשפחה? גם עסק משפחתי, מניות, חשבונות בנק משותפים, כספים שהועברו לפני הפטירה או זכויות בנחלה יכולים להפוך למוקד של מאבק ירושה.

במקרים כאלה, חשוב לא להסתפק בתחושת בטן, אלא לבדוק מסמכים, רישומים, העברות כספים, הסכמים קודמים ונסיבות משפחתיות. מה חשוב לעשות כשמתעורר חשד? הטעות הגדולה ביותר היא להמתין. התנגדות לצוואה היא הליך שצריך להיעשות בזמן ובצורה מסודרת. ככל שחולף הזמן, עלול להיות קשה יותר לאתר מסמכים, לשמר ראיות, להבין מי היה מעורב בעריכת הצוואה ולמנוע פעולות בנכסי העיזבון.

בשלב ראשון חשוב לאסוף את הצוואה, צוואות קודמות אם קיימות, מסמכים רפואיים, תכתובות, מסמכים בנקאיים, פרטים על נכסי העיזבון וכל מידע הנוגע לנסיבות עריכת הצוואה.

בשלב הבא יש לבחון האם קיימת עילה משפטית אמיתית להתנגדות, ומהי הדרך הנכונה לפעול. לא פחות חשוב: להימנע מפעולות חד־צדדיות. שינוי מנעולים, הוצאת חפצים מדירת המנוח, משיכת כספים, הסתרת מסמכים או איומים על יורשים אחרים - עלולים להחמיר את הסכסוך ולפגוע בהתנהלות המשפטית. האם אפשר לפתור סכסוך ירושה בלי מאבק ממושך? בהחלט. לא כל סכסוך ירושה חייב להסתיים בפסק דין.

במקרים רבים ניתן להגיע להסכם בין יורשים, למכור נכס ולחלק את התמורה, לאפשר ליורש אחד לרכוש את חלקם של האחרים, או לגבש פתרון שמאזן בין הזכויות המשפטיות לבין הצרכים המשפחתיים. עם זאת, פשרה נכונה אינה ויתור מתוך לחץ. לפני שמסכימים לחלוקה, חשוב להבין את שווי הנכסים, את הזכויות של כל צד, את הסיכונים המשפטיים ואת ההשלכות העתידיות של ההסכם.

לסיכום התנגדות לצוואה, סכסוכי ירושה ומאבקי ירושה על נכסים הם הליכים מורכבים, רגישים ולעיתים טעונים מאוד. הם דורשים שילוב של הבנה משפטית, איסוף ראיות, פעולה מהירה ושיקול דעת. כאשר קיימת צוואה חריגה, חשד להשפעה בלתי הוגנת, מעורבות של אחד היורשים, מחלוקת סביב דירה או נכס משמעותי, או תחושה שהחלוקה אינה משקפת את רצון המנוח - חשוב לבדוק את הדברים באופן מקצועי ולא לפעול מתוך כעס או לחץ.

משרד עורכי הדין חגית הלוי ושות' עוסק בדיני משפחה, צוואות, ירושות ומאבקי ירושה, ומעניק ליווי משפטי בסוגיות משפחתיות מורכבות. באתר המשרד מצוין כי עו"ד חגית הלוי עורך דין משפחה מקפידה על מעורבות אישית בכל שלב - מאבחון המקרה וניתוח משפטי ועד בניית אסטרטגיה להמשך ניהול ההליך.