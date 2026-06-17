שנים ארוכות שילמה מדינת ישראל מחיר כבד על שקט זמני, שמקורו בהכלה ובעצימת עיניים מול התעצמות האויב מעבר לגדר המערכה בצפון אכן הניבה הישגים צבאיים ואסטרטגיים חסרי תקדים, אך אנו דורשים עמידה נחושה על הישגים אלו.

ההיסטוריה הישראלית לימדה אותנו שאין דבר מסוכן יותר למדינת ישראל מאשר "אשליית השקט" שנקנית בחסות הסכמים בינלאומיים רופפים. אירועי הימים האחרונים, והדיווחים על הבנות והסדרה אזורית בין וושינגטון לטהראן, צריכים להדליק נורת אזהרה אדומה ומהבהבת בלב כל אזרח ומנהיג בישראל. הישגים צבאיים כבירים שנכתבו בדם עלולים להפוך ברגע אחד להערת שוליים זמנית בעסקה עולמית. עבורנו, המשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר במהלך המלחמה, הדיבורים הללו מעוררים דאגה עמוקה.

יקירינו יצאו לקרב מתוך תחושת שליחות ואמונה, מסרו את נפשם, והיו למגש הכסף שעליו מוענק מחדש ביטחון ישראל. המערכה בצפון אכן הניבה הישגים צבאיים ואסטרטגיים חסרי תקדים, אך אנו דורשים עמידה נחושה על הישגים אלו. דם בנינו ובנותינו אינו יכול להפוך ל"הישג זמני בלבד", ואסור לאפשר למציאות הביטחונית החדשה להישחק בחסות הסכמים רופפים.

אסור לנו לחזור לאשליית "השקט ייענה בשקט". שנים ארוכות שילמה מדינת ישראל מחיר כבד על שקט זמני, שמקורו בהכלה ובעצימת עיניים מול התעצמות האויב מעבר לגדר. תושבי הצפון אינם יכולים לשוב למציאות שבה מפלצת הטרור חוזרת לפעול במרחק נגיעה מהם ומסכנת שוב את ביטחונם. על מדינת ישראל האחריות להבטיח להם לפעול באופן שורשי להסרת האיום, ולהבטיח שאירועי השבעה באוקטובר לא ישוחזרו לעולם בגזרת הצפון. כל הסדר שלא יבטיח זאת מהווה זריית חול בעיני הציבור, ופגיעה אנושה באמון שבין המדינה לאזרחיה.

עלינו להציב קו אדום וברור גם מול הלחצים הגלובליים. אנו רוחשים הערכה רבה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולעזרה שהגיש לישראל, אך חובה להבהיר: ביטחון ישראל ודם גיבורינו אינם פיונים שניתן להקריב על לוח השחמט של המשא ומתן מול איראן. זכותה, ובעיקר חובתה, של מדינת ישראל לקבל את החלטותיה מתוך ראייה מוחלטת של האינטרס הביטחוני והלאומי שלה בלבד. שום עסקה אזורית אינה יכולה לבוא על חשבון הבטחת עתידנו והסרת האיום מעל גבולותינו.

גם הדיון על הסדרה בצפון מחייב, בראש ובראשונה, התפכחות אסטרטגית מול ממשלת לבנון. אם בביירות מבקשים להוכיח שהם גורם ריבוני השואף ליציבות, חובת ההוכחה מוטלת עליהם. על ממשלת לבנון לנקות את השטח מנוכחות הטרור ולמנוע לחלוטין את שיקום הכוחות המאיימים על אזרחינו. כל ניסיון בינלאומי להתייחס לממשלת לבנון כאל גורם עצמאי, תוך התעלמות מאוזלת ידה ומהיעדר שליטתה בשטח מול ארגוני הטרור, יוביל אותנו ישירות לחזרה על טעויות העבר ולפגיעה קטלנית וודאית בביטחון המדינה.

אנו שומעים את הקולות העולים מן השטח, מהלוחמים ומהמפקדים בסדיר ובמילואים. רוח הלחימה פועמת בהם, מסירותם אינה יודעת גבולות, והם נכונים לעשות הכול כדי להשלים את המשימה. הדרג המדיני חייב להיות ראוי לרוח העצומה הזו. אסור שההחלטות בחדרי הדיונים יהיו מנותקות מגבורת הלוחמים בשטח. החברה הישראלית הוכיחה חוסן שאין לו אח ורע, ודווקא משום כך זהו הרגע לגלות מנהיגות היסטורית שאינה נכנעת ללחצים זמניים, אלא מישירה מבט אל אופק הדורות הבאים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, וחברי ממשלת ישראל, עליכם לעמדו איתן אל מול המציאות שנרקמת אל מול עניינו. אל תאפשרו את שחיקת ההישגים שהושגו - לא בלבנון, לא בעזה ולא ביתר גזרות הלחימה. המחיר ששולם מחייב שמירה בלתי מתפשרת על המציאות הביטחונית החדשה שנוצרה. זוהי חובתנו המוסרית כלפי הנופלים שלא ישובו, זוהי מחויבותנו כלפי הלוחמים שממשיכים לחרף את נפשם בחזית, וזוהי האחריות העליונה המוטלת עלינו למען ביטחון ישראל לדורותיה.

יהושע שני הוא אביו של סרן אורי מרדכי הי"ד ויו"ר פורום הגבורה