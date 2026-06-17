כוכב הרשת האמריקאי IShowSpeed, מהיוצרים המשפיעים והנצפים בעולם, העביר מסר מפתיע למעריציו בישראל במהלך ריאיון קצר שנערך במחצית המשחק בין צרפת לסנגל במסגרת טורניר המונדיאל המתקיים בארצות הברית.

בריאיון שקיים כתב כאן אורי לוי, נשאל ספיד, ששמו האמיתי דארן ווטקינס ג'וניור, אם יש לו מסר לצופים ולמעריצים בישראל.

תחילה ביקש הבהרה למי בדיוק הכוונה, ולאחר שנאמר לו כי מדובר בישראל, השיב: "אנחנו מעריכים את כל המעריצים שלי שם. תודה לכולכם. אני מעריך אתכם מאוד".

הקטע הקצר הפך במהירות לוויראלי ברשתות החברתיות, בין היתר בשל העובדה שספיד הביע בעבר תמיכה פומבית בפלסטינים ואף נשמע לא פעם קורא "Free Palestine" במהלך שידוריו.

ספיד נחשב כיום לאחת הדמויות הבולטות בעולם הרשת. לערוץ היוטיוב שלו יותר מ-55 מיליון מנויים, באינסטגרם הוא מחזיק עשרות מיליוני עוקבים ובטיקטוק הוא נחשב לאחד היוצרים הפופולריים בעולם.

החשיפה הגדולה שלה זוכה דמותו במהלך טורניר המונדיאל רק הגבירה את העניין סביב הריאיון. ברשתות החברתיות העריכו כי ייתכן שספיד לא היה מודע לכך שמדובר בכלי תקשורת ישראלי בעת שהעניק את הריאיון.