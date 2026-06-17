אלימות משטרתית קשה הבוקר דוברות המשטרה

עימות חריף נרשם היום (רביעי) בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות תיעודי פיזור ההפגנה של אנשי הפלג הירושלמי בכביש 4 סמוך לבני ברק.

המחאה, שבמהלכה נחסם הכביש למשך כשעה וחצי בשעות העומס, הובילה לעומסי תנועה כבדים ולעימותים בין מפגינים לשוטרים.

בתיעודים שהופצו מהמקום נראים שוטרים מפעילים כוח במהלך פיזור ההפגנה, ובאחד הסרטונים אף נראה שוטר בועט בראשו של מפגין.

בעקבות התיעודים תקף דרעי את השר לביטחון לאומי וקרא לו להתערב. "איתמר בן גביר, תתעורר. לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה", אמר.

הוא הוסיף: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

בן גביר מצדו הודיע כי יקיים דיון דחוף בנושא השימוש ברימוני הלם. "לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא, על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיו רימוני הלם במשטרה", אמר.

בהמשך השיב ישירות לדרעי והפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה. "מהיום הראשון לממשלה דרשתי לפטר את היועמ"שית, זו שרודפת החרדים ושומרת על מפגיני קפלן. אבל אתה וחבריך שמרתם עליה, כי חשבתם שאתם חכמים יותר. לצערי הבנתם באיחור ובדרך הקשה שהחנופה אליה עולה לציבור החרדי ביוקר".

דרעי לא נותר חייב והשיב בחריפות. "איתמר, שקר שחוזרים עליו שוב ושוב לא הופך לאמת. הוא נשאר שקר. אנחנו תמכנו בפיטורי היועמ"שית האנרכיסטית מהיום הראשון, דרשנו את פיטוריה וכל חברי סיעת ש"ס חתמו על הדרישה הזו".

לדבריו, "ומה פשר ההתחמקות למיארה? היא כבר מפוטרת שנה. אתה השר הממונה על המשטרה, ואתה נושא באחריות. מי שהפעיל הבוקר אלימות קשה אינו היועמ"שית, אלא השוטרים הכפופים לך".

במשטרה מסרו כי מדובר היה ב"הפגנה בלתי חוקית" וכי טרם הפעלת האמצעים הכריז קצין משטרה על פיזור ההתקהלות. עוד נמסר כי הכביש נחסם לשני הכיוונים בין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה, וכי השוטרים פעלו להכוונת התנועה ולפתיחת הציר.