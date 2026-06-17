היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את החקירה בעניינו של שר האנרגיה אלי כהן, ובעניינם של עובדי ציבור נוספים ממשרד החוץ, בחשד לעבירות בתחום טוהר המידות.

החקירה נפתחה בינואר 2024 באישור היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות חשד לעבירת הפרת אמונים. במסגרת החקירה נבחן החשד כי בתקופת כהונתו של כהן כשר החוץ הונפקו דרכונים דיפלומטיים למי שאינם זכאים להם.

על פי החשד שנבדק, בין מקבלי הדרכונים היו גורמים פוליטיים ובהם חברי ליכוד וכן יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה.

במהלך החקירה נחקרו עשרות מעורבים, נאספו מסמכים רבים ובוצעו פעולות חקירה נוספות. התיק לווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

עם השלמת כלל פעולות החקירה, אישר ראש להב 433, ניצב מני בנימין, את סיכום התיק והעבירו לראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט.

לאחר בחינת חומרי החקירה אישר ניצב בלט את סיכום התיק והורה להעבירו לעיון ולהחלטת הפרקליטות, שתכריע אם יש מקום לנקוט צעדים משפטיים בפרשה.

בסביבת השר אלי כהן מוסרים כי הוא מברך על סיום החקירה, וכי הוא סמוך ובטוח שהצדק ייצא לאור. "כפי שהוא מקפיד תמיד, גם במקרה הזה הכל נעשה בהתאם לנהלים. ליאיר נתניהו חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים בעבר, על ידי מספר מנכ"לים החל משנת 2009. גם לראשי ערים הונפקו בעבר דרכונים על פי נהלי המשרד, בעקבות פעילות בינלאומית במסגרת תפקידם".