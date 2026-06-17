קניית דירה חדשה בארץ ישראל, בין אם בפרויקט במרכז הארץ, בשכונה חדשה בפריפריה או ביהודה ושומרון, היא שמחה גדולה. משפחות רבות משקיעות את מיטב חסכונותיהן, נוטלות משכנתאות משמעותיות ועוברות לפרויקטים חדשים כדי להרחיב את הבית ולשפר את איכות החיים עבור הילדים. ההתרגשות לקראת קבלת המפתח לדירה "מהניילונים" היא בשיאה, אך לא פעם היא מלווה באכזבה מרה. המציאות בענף הבנייה כיום - הכוללת בנייה מואצת ולעיתים מחסור בכוח אדם מקצועי - מובילה לכך שדירות רבות נמסרות עם ליקויים משמעותיים וירידה באיכות הגימור.

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם": סכנות בטיחותיות נסתרות

מעבר לעוגמת הנפש ולנזק הכלכלי, חלק מליקויי הבנייה מהווים סכנה של ממש. חברת א.ב בדק בית, המתמחה בביקורת מבנים ובדיקת דירות קבלן, נתקלת מדי יום בליקויים מסכני חיים: בעיות בהארקה ובמערכת החשמל שעלולות לגרום לקצרים והתחשמלות, מעקות מרפסת שאינם עומדים בתקן הגובה (סכנה עצומה לילדים קטנים), ואריחי חיפוי שעלולים לנשור. המהנדסים של א . ב בדק בית רואים בעבודתם לא רק שירות הנדסי, אלא ממש שליחות של שמירה על בטיחות הילדים ושלום המשפחה כולה.

מה ההבדל בין בדיקה "בעין" לבין בדיקה של "א.ב בדק בית"?

רוכש ממוצע שמגיע לסיור מסירה בוחן את הדירה בעיניים של קונה נרגש. הוא עשוי לחפש שריטה על דלת הכניסה או כתם צבע על הפנל. לעומתו, מהנדס מומחה של א.ב בדק בית מגיע חמוש בציוד טכנולוגי מתקדם ביותר ומבצע סריקה יסודית המאתרת כשלים שהעין האנושית פשוט אינה מסוגלת לראות.

סוג הליקוי בדירה מה רואה הקונה הממוצע?

הדו"ח שמחייב את הקבלן - השקט הנפשי שלכם

בסיום סדרת הבדיקות, מהנדסי א.ב בדק בית מפיקים חוות דעת הנדסית-משפטית מקיפה ומקצועית. הדו"ח מפרט כל ליקוי שנמצא בצירוף סעיפי התקן שהופרו, צילומים, ואומדן כספי מדויק של עלויות התיקון. מסמך הנדסי זה, הקביל לחלוטין בבתי המשפט בישראל, לא משאיר לקבלן המבצע שום ברירה אלא לתקן את הליקויים על חשבונו (לרוב עוד בשלבי "שנת הבדק"). עבור כל משפחה, המשמעות היא לעיתים קרובות חיסכון של עשרות אלפי שקלים - כסף שצריך להיות מופנה לחינוך הילדים, לרווחת המשפחה ולריהוט הבית, ולא לתיקון טעויות שעשה הקבלן.

מתחילים ברגל ימין עם חברת "א.ב בדק בית"

אל תיכנסו לדירה החדשה שלכם עם ספקות. קבלת המפתח היא זמן לשמחה, לא לדאגות מפני נזילות עתידיות או קירות עקומים. תנו למומחים המובילים של א.ב בדק בית לבצע עבורכם בדיקה מקיפה ויסודית, כדי שתוכלו לקבוע את המזוזה ברוגע ובשמחה, מתוך ידיעה שהבית שבניתם הוא יציב, בטוח ותקני לחלוטין. צוות המהנדסים שלנו זמין עבורכם ויעניק לכם מעטפת שירות אישית ומקצועית מרגע הבדיקה ועד לתיקון מול הקבלן.

רוצים להיכנס לדירה החדשה בראש שקט? להזמנת בדיקה מקצועית וקבלת פרטים נוספים, היכנסו עכשיו לקישור: א . ב בדק בית - בדיקת דירה חדשה מקבלן