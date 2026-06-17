נגד שלושה מנכדיו של יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, הוצאו צווי מעצר בגין עריקות משירות צבאי, כך דווח היום (רביעי) בגלי צה"ל.

דרעי, חבר הקבינט המצומצם, משתתף באופן קבוע בדיונים הביטחוניים הרגישים ביותר ומעורב בקבלת החלטות הנוגעות להפעלת צה"ל, בעוד שנכדיו מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית לאחר שלא התגייסו לשירות.

הדיווח מגיע על רקע המתיחות הגוברת ברחוב החרדי סביב מעצרי עריקים, ובמקביל למאמצים שמוביל דרעי לקידום הסדר שיצמצם את מעצרי תלמידי הישיבות.

בדיווח צוין כי נכדיו של דרעי אינם מקרה חריג, וכי כיום ישנם כ-60 אלף צעירים חרדים שהוצאו נגדם צווי מעצר בגין עריקות. לצד זאת, נטען כי קרובי משפחה של שרים וחברי כנסת בש"ס התגייסו לצה"ל מבלי שהדבר זכה לפרסום.

בתגובה לדיווח מסר דרעי: "אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר שהוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל, ובהם גם נכדיי, שאני גאה בהם. הכול נובע מגחמה של פוליטיקאים ומהיועמ"שית, בניסיון להפיל את הממשלה".

דרעי הוסיף: "זו בושה וחרפה למדינת ישראל שרודפים כך לומדי תורה. אני וחבריי פועלים בכל הכוח כדי לעצור את המעצרים הפוליטיים הללו ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות".