ח"כ אוהד טל מקיים היום (רביעי) בכנסת כנס חירום בנושא השירות המעורב בצה"ל, בהשתתפות רבנים בכירים מהציונות הדתית, חברי כנסת, שרים, נציגי ארגונים ונשות מילואים.

הכנס נערך על רקע הפיילוט הצפוי להתחיל בחודש נובמבר הקרוב בחיל השריון, במסגרתו ישולבו לוחמות בשריון המתמרן.

ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, קרא במהלך הדיון לצה"ל לקיים שיח רחב לפני הרחבת השירות המעורב ביחידות הלוחמות, והזהיר מפני קבלת החלטות חד-צדדיות שעלולות לדבריו לפגוע בחיילים הדתיים ובמרקם השירות המשותף בצבא.

"אנחנו נאבקים כדי ששני הערכים יוכלו להתקיים, לא אחד מהם", אמר הרב גרנות. "לשרת בצבא תמיד נשרת בצבא, גם אם נצטרך להיות חוטבי עצים ושואבי מים. נשרת בצבא באופן שהולם את ההלכה".

לדבריו, יש להבחין בין מצבי חירום ומלחמה לבין בניית מערכים קבועים, "כשיש מצבי דחק עושים דברים שלא היו האידיאל התורני וההלכתי. אבל כשבונים כוח לוחם, בונים אותו לכתחילה ולא בדיעבד".

הרב גרנות הדגיש כי אין מדובר במאבק נגד שירות נשים בצה"ל, "אנחנו מאמינים בזכויות. יש זכויות גם לנשים שרוצות לשרת. אנחנו מעריכים מאוד את הבנות שמשרתות בצה"ל ועושות תפקידים חשובים מאוד. אין מאבק נגד שירות נשים בצה"ל".

הוא קרא להקשבה הדדית ואמר כי הציבור הדתי מצפה ליחס דומה לזה שהוא מעניק לאחרים, "באותה מידה שאנחנו נותנים כבוד, אנחנו גם מצפים לכבוד. הדברים נאמרים מתוך רצון לתרום את חלקנו ומתוך כאב. אני מבקש להקשיב לכאב הזה, לא להילחם איתו".

בהמשך חשף הרב גרנות קטעים מיומנו של בנו, סרן אמתי צבי גרנות הי"ד, קצין שריון שנפל במלחמה. לדבריו, כאשר עלתה האפשרות לשלב לוחמות בפלוגה שבה שירת, ביקש בנו לקיים שיחה עם מפקדיו בנושא ואף התלבט כיצד לפעול מול המהלך.

"הוא שאל אותי מה לעשות. אמרתי לו שאם זה נגד הלכה הוא לא יכול להיות קצין. הוא אמר לי שאולי צריך להילחם את המלחמה הגדולה. אמרתי לו: אתה אל תעשה הפגנה, זה תפקידנו. אז אני פה גם כדי למלא את התפקיד הזה".

הרב גרנות טען כי השילוב בשריון אינו נשען רק על שיקולים ערכיים אלא גם על שאלות מקצועיות ומבצעיות. "כשכל פעם שהיה צריך להרים פגזים, לפרוס זחל ולעשות פעולות פיזיות קשות, הבנים נקראו לבצע את המלאכה. זו המציאות".

לצד הביקורת, הוא הביע אמון בצמרת הצבא ובמיוחד ברמטכ"ל אייל זמיר, "לא באנו להיאבק עם הרמטכ"ל. באנו לתת לכם כוח לעשות את המעשה הנכון. לכבד את הרצונות של כולם ולחשוב מקצועית וביטחונית".

בסיום דבריו הזהיר מפני יצירת מסלולי שירות נפרדים שיפרקו את המכנה המשותף בצה"ל, "אפשר למצוא פתרונות, אבל חס וחלילה שלא נגיע למצב שבו חיילים דתיים וחיילים חילונים לא יכולים לשרת יחד. הצבא הוא המקום העמוק ביותר שבו הברית הישראלית נשמרת. בואו נשמור על הברית הזאת ונמצא פתרונות שיאפשרו לכולם לשרת בכבוד ובשותפות".