תקיפת הקטין ביו"ש ארגון חוננו

קטין בן 12 הגיש תלונה למשטרה נגד פעיל השמאל אריק אשרמן, בטענה כי תקף אותו במהלך אירוע שאירע לפני כשבוע בשטחי מרעה במזרח בנימין.

בעקבות התלונה שיגר עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו מכתב דחוף למשטרה, ובו דרש להרחיק את אשרמן מהאזור ולפעול להגשת כתב אישום נגדו. בטיפול בתיק סייע תום ניסני, המתמחה בארגון.

לפי התלונה, במהלך העימות ניסה אשרמן לקחת חבל שהיה קשור לחמור. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראה אשרמן נאחז בקטין ומנסה לגרום לו לשחרר את החבל. ברקע נשמע הילד צועק: "למה אתה צובט אותי? אתה גונב לי את החמור".

במכתבו למשטרה טען עו"ד בלייכר כי מדובר באירוע חמור המחייב טיפול מיידי מצד רשויות האכיפה. עוד כתב כי לטענתו אין מדובר במקרה בודד, וכי אשרמן היה מעורב בעבר באירועים נוספים מול תושבים וקטינים באזור.

בלייכר מסר: "מדובר באירוע חמור של תקיפת קטין. תיעוד הווידאו מהשטח מראה בבירור כיצד אשרמן נצמד לילד, מכאיב לו ומפעיל כלפיו כוח פיזי בניגוד לחוק. אין זו הפעם הראשונה שאשרמן מעורב באירועים מסוג זה כלפי תושבים וקטינים באזור. פנינו למשטרה במכתב דחוף בעקבות תלונת הקטין, ואנו מצפים ממשטרת ישראל לפעול בנחישות על מנת להרחיק את החשוד מהמקום באופן מיידי ולמצות עמו את הדין באמצעות הגשת כתב אישום בהקדם".