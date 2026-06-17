יולי אדלשטיין על ההצבעה ללא קרדיט

יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, ח"כ יולי אדלשטיין, הודיע היום (רביעי) כי יצביע בעד הסרת חסינותה של ח"כ טלי גוטליב, לקראת ההצבעה הצפויה במליאת הכנסת.

בסרטון שפרסם הסביר אדלשטיין כי לדעתו הדיון חורג מהמחלוקת הפוליטית סביב גוטליב והיועצת המשפטית לממשלה, ונוגע לשאלה עקרונית של הגנה על אנשי מערכות הביטחון החשאיות.

"אצביע היום בעד הסרת החסינות של חברת הכנסת גוטליב. כמי שכיהן שנים ארוכות כיושב ראש הכנסת, אני גם חש צורך להסביר למה", אמר.

לדבריו, השיח הציבורי סביב ההצבעה יוצר רושם מוטעה: "נוצר רושם שההצבעה היא על איזשהו קרב אישי. כמעט מצב של מי בעד גוטליב ירים את ידו, מי בעד גלי בהרב-מיארה ירים את ידו. תאמינו לי, הן לא הנושא".

אדלשטיין הזהיר מפני ההשלכות האפשריות של מתן חסינות במקרה הנוכחי: "אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני בעוד כמה שבועות לחשוף את זהותם של אנשים שקודמו על ידי דוד זיני? הרי אם הוא מינה אותם, אז הם בטח משיחיים, ימין קיצוני, מטורללים".

בהמשך הרחיב את טענתו והתייחס גם לאפשרות של חשיפת אנשי מודיעין בידי חברי כנסת ערבים: "ומה יפריע ליורשים של חנין זועבי ובאסל גטאס כאן בכנסת לחשוף זהות של אנשי מוסד, סוכני מוסד? הרי הם פועלים נגד האינטרסים של האומה הערבית. הכול מטעמים אידיאולוגיים".

לדבריו, "יש השלכות לכל דבר. ולכן הנושא זה לא גוטליב או בהרב-מיארה. הנושא הוא אותם אנשים בארגוני הביון שלנו שהעם בישראל לא מכיר את השמות שלהם, לא מודע לעיסוק שלהם, וטוב שכך".

בסיום דבריו קרא לחברי הכנסת לשקול את משמעות ההצבעה: "תאמינו לי, ואני אומר את זה מתוך ידיעה, אנחנו חבים להם חוב גדול. תחשבו על זה רגע לפני ההצבעה".