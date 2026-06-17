נעמה מושקוביץ' בשיחה עם גלי נשרי ערוץ 7

מפגש יוצא דופן התקיים היום (רביעי) בכנסת במהלך כנס החירום בנושא השירות המעורב בצה"ל, כאשר מנכ"לית פורום "תורתם אומנותן" נעמה מושקוביץ' וגלי נשרי, מעותרות בג"ץ בדרישה לאפשר לנשים להתמודד ליחידות מובחרות בצה"ל, ניהלו שיחה פתוחה עם ערוץ 7 על המחלוקת סביב שילוב נשים בתפקידי לחימה.

הכנס נערך על רקע הפיילוט הצפוי להתחיל בחודש נובמבר בחיל השריון, שבמסגרתו ישולבו לוחמות בשריון המתמרן.

מושקוביץ' פנתה לנשרי וביקשה להבין כיצד היא רואה את הקושי שחווים חיילים דתיים ומשפחותיהם: "האם את מבינה את הקושי שלי כאשת מילואימניק שבעלי נמצא עכשיו בצפון, את אח שלי שהיה בתוך קרב בלבנון ביחד עם חובשת במשך שבועיים בשטח? האם את יכולה להבין את המקום שלנו שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה? הלכתית, ערכית, זה לא אורח החיים שלנו".

נשרי השיבה כי היא מכירה את האתגרים מהשירות הצבאי והמילואים: "גם אני שירתתי במילואים ובמלחמה האחרונה, ותמיד מצאנו פתרונות. בין אם זה חדרים נפרדים או כל דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות. במיוחד אם זה היה חיילים דתיים, אז אני בכלל לא הייתי איתם בצוות".

לדבריה, שני הצדדים צריכים לפעול יחד למציאת פתרון: "בסוף חסרים לנו לוחמים, והמאבק הזה יישאר פה. גם אנחנו נמשיך לרצות להיות לוחמות ויש כל כך הרבה נשים שרוצות לשרת ולחזק את המדינה הזאת, וגם לכם יש חשיבות כל כך משמעותית במלחמה הזאת. אני רוצה להבין איך נעשה את זה ביחד".

מושקוביץ' אמרה כי עד כה רבים בציבור הדתי-לאומי חשו כי עמדותיהם נדחקות לשוליים: "הייתה תחושה של דחיקה לפינה, של רמיסה, של זלזול ושל חוסר כבוד. אני שמחה לשמוע שמאחורי זה יש פנים ואנשים שמרגישים אחרת".

היא הוסיפה כי לדעתה נדרש שינוי באופן ניהול השיח: "זה אירוע מאוד מורכב. אם רוצים באמת למצוא פתרון, צה"ל צריך לתת את הכבוד והיחס הראוי. העובדה שלא נפגשים עם ראשי הישיבות והמכינות בצורה רצינית לא מעידה על יחס כזה".

נשרי הדגישה כי המטרה המשותפת של כל הצדדים היא חיזוק צה"ל: "שתינו מבינות שאנחנו רוצות שהצבא יהיה מנצח. אני חושבת שאפילו אנחנו ביחד, הרבנים והעותרות לבג"ץ, יכולים להבין איך בונים לצבא פתרון. אנחנו לא רוצות להקשות עליו. בואי נבין איך עושים את זה ביחד".

מושקוביץ' ציינה כי ייתכן שבחלק מהמקרים יהיה צורך בקבלת פשרות מצד כלל המעורבים: "אנשים יצטרכו להבין איפה כן ואיפה לא. יכול להיות שיהיו פחות תפקידים שייפתחו לנשים ממה שרציתן, וצריך לקבל את זה בהבנה. אף אחד פה לא נגד נשים".

בסיום השיחה הדגישו השתיים כי המחלוקת אינה נובעת מעימות בין גברים לנשים, אלא משאלות ערכיות עמוקות. "זה עניין של מה המטרה המשותפת ואיזה עולם ערכים אנחנו יכולים לתת לו מקום בתוך הציבוריות הישראלית, כדי לשמור על האחדות שלנו, כי זה הדבר העליון שבשבילו אנחנו כאן", אמרה מושקוביץ'.