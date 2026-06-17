כתב אישום פדרלי חמור הוגש בצפון קרוליינה נגד דלטון מוליס, צעיר בן 24 מדרום קרוליינה, המואשם כי השחית ותלה כרזות נאציות ומאיימות במתחם של הקהילה היהודית בעיר שארלוט.

אם יורשע, הוא צפוי לעונש כבד של עד 20 שנות מאסר בפועל.

מכתב האישום עולה כי האירוע התרחש כבר בינואר האחרון, אז הגיע החשוד למתחם היהודי הרחב "פארק שלום" בעיר - הכולל בין היתר בתי ספר, אנדרטה ומבני תרבות - במטרה לפגוע בו במכוון.

מצלמות האבטחה במקום תיעדו את מוליס כשהוא מרסס דבק על דלתות המבנים ומצמיד אליהן פליירים אנטישמיים בעלי אופי מאיים.

התביעה האמריקנית חשפה כי הכרזות שנשארו במקום נשאו סמלים נאציים מובהקים, בהם צלבי קרס, איור של לולאת חנק וסמל "ראש מוות" (טוטנקופף) המזוהה עם המשטר הנאצי בגרמניה.

לאחר חקירה ממושכת, נעצר מוליס בשבוע שעבר על ידי כוחות הביטחון ומאז הוא שוהה במעצר פדרלי.

התובע המחוזי הדגיש כי מדובר בפגיעה מכוונת ברכוש על רקע דתי, שהוגדרה באופן רשמי כפשע שנאה.

מפקדת משטרת שארלוט, אסטלה פטרסון, מסרה בעקבות המעצר כי המחוז יגלה אפס סובלנות למעשים מסוג זה: "לאיומים על בתי תפילה ומוסדות תרבות אין מקום אצלנו. לא נסבול שום הפחדה ונמשיך לפעול יחד עם כל גורמי אכיפת החוק כדי להבטיח את ביטחונה המלא של הקהילה היהודית".