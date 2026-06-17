העיתון "המודיע", המזוהה עם חסידות גור, הקדיש הבוקר (רביעי) את עמוד השער שלו לפרסום גילוי דעת חריג של רבנים נגד מעצרי עריקים. הפרסום מגיע לאחר מעצרו של עריק מחסידות גור שהגיע ללשכת הגיוס ונעצר.

על גילוי הדעת חתמו רבנים מהזרמים המרכזיים בציבור החרדי, ובהם זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב מאיר צבי ברגמן, ונשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לצד ראשי ישיבות ורבנים נוספים.

במכתב מביעים החותמים מחאה חריפה נגד מעצרי בני ישיבות וקוראים לעצירת המהלכים נגד תלמידי התורה. הרבנים טוענים כי הפגיעה בלומדי התורה ובבתי המדרש מהווה פגיעה בעולם התורה כולו.

בין היתר נכתב כי "רשויות המדינה מבקשות לעקור את בתי המדרש ואינן בוחלות בשום דרך לפגוע בלומדי התורה". עוד התייחסו הרבנים למעצרי בני הישיבות וכתבו כי מדובר במהלך חסר תקדים כלפי צעירים המבקשים להמשיך בלימודיהם.

"רשויות המדינה מבקשות לעקור את בתי המדרש ואינן בוחלות בשום דרך לפגוע בלומדי התורה - בפרנסתם, בילדיהם ובאורח חייהם", נכתב.

הרבנים כתבו: "השליכו את מחמדי עינינו לבתי מעצר בעוון רצונם לעסוק בתורה... חילול השם נורא שבו יהודי משליך יהודי למאסר בגלל חטאו זה, דבר שלא נעשה כמותו באף מקום בעולם".

בצעד חריג, המכתב כולל גם "איום רוחני" ישיר כלפי מקבלי ההחלטות ואנשי מערכת אכיפת החוק המקדמים את הגיוס והמעצרים. הרבנים מצטטים את פסיקת הרמב"ם ומזהירים כי "כל מי שיש לו יד ושייכות ברדיפות אלו ובמעצרים - יש לחשוש הרבה שמא יירש גיהנום ויאבד את חלקו בעולם הבא".

פרסום המכתב הבוקר נועד לתדלק את השטח החרדי לקראת מחאת הענק שצפויה להיערך בשעות הקרובות מול מתקן הכליאה הצבאי.