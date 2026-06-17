שרשרת האיומים של המפלגות החרדיות שוב תורגמה היום (רביעי) לשיתוק כמעט מוחלט של החקיקה במליאת הכנסת.

בעקבות הודעת הסיעות החרדיות כי יחרימו את ההצבעות, שוב נאלצה הקואליציה להסיר את כל הצעות החוק הממשלתיות שהיו אמורות לעלות לדיון במליאה.

המשבר הנוכחי הגיע לנקודת רתיחה לאחר שגורמים בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו רמזו כי אין בכוונתו לפעול לקידום "חוק המעונות" - החוק שנועד לעקוף את פסיקת בית המשפט בעניין הקפאת תקציבים לחייבי גיוס ולאפשר סבסוד מעונות יום גם לילדי אברכים מחויבי גיוס.

בתגובה, הציגו ביהדות התורה ובש"ס חזית לוחמנית ואחידה. באגודת ישראל שיגרו אולטימטום חריף לנתניהו והבהירו: "אי-העברת החוק היא הודאה של ראש הממשלה שהוא מעוניין באופן סופי בפיזור הכנסת והליכה לבחירות".

גם בסיעת דגל התורה הליטאית הבהירו כי לא יקבלו שום דחייה או נסיגה מההתחייבות המפורשת שניתנה להם על ידי הליכוד.

לצד הדרמה בקואליציה, באופן מפתיע - גם האופוזיציה בחרה להסיר את החוקים שלה מסדר היום.

דפנה ליאל מחדשות 12 טענה כי מדובר בפספוס פוליטי חריג, שכן לאופוזיציה הייתה הזדמנות פז לנצל את החרם החרדי, להביך את הממשלה ולהשיג ניצחונות מובהקים בהצבעות במליאה, אך חבריה, לדבריה, העדיפו לשחרר את המשכן ולצאת לסיורי פריימריז בשטח.