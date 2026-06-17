נר נשמה צילום: ISTOCK

הרבנית חנה פרומט בלוי, רעייתו של זקן רבני חב"ד הרב טוביה בלוי, הלכה היום (רביעי) לעולמה והיא בשנות ה-90 לחייה. הנפטרת, שנולדה בשנת 1936 בירושלים לרב חיים אורי רוזנברג ז"ל, הייתה דמות מוכרת ומוערכת מאוד בקהילה הדתית והחרדית בעיר. במשך עשרות שנים עמדה לימין בעלה, רב קהילת חב"ד בנווה יעקב, ונודעה במסירותה הרבה למען פעילות החסד, התורה והציבור של החסידות. הרבנית השאירה אחריה משפחה ענפה, ובהם בנה הבכור, הרב יעקב מאיר בלוי, מבכירי המחנכים בתלמוד התורה ההיסטורי "תורת אמת" של חב"ד ומגיד שיעורים מוכר בשכונת רמת שלמה. מסע הלווייתה יצא היום, יום רביעי, בשעה 16:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים לעבר הר הזיתים, שם תובא למנוחות ותיטמן בחלקת חב"ד.