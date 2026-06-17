לימודי הגמרא תופסים מקום של כבוד במרכז 'המקום' הפועל כבר 18 שנים בתל אביב ועוסק בחיבור ליהדות עם למעלה מ-1,200 תלמידים קבועים ואלפים נוספים.

עידן, מתכנן תנועה שלומד ב'המקום', מתפעל כל פעם מחדש. "כשפותחים את דף הגמרא אני מדמיין יהודים חכמים לפני אלף שנה יושבים בסיעור מוחות. עשיתי הרבה מילואים בשנים האחרונות כמו כל טובי בנינו ועברנו המון כעם - אז רציתי למצוא פרספקטיבה נכונה יותר לחיים".

"אנחנו חוזרים לשגרה ולתבניות, ורציתי לתת לעצמי משהו שהוא קצת מעבר לטיול ולמסעדות. הנשמה רעבה", הוא מוסיף.

תלמידה נוספת, שיר, מתארת את התחושות האישיות שלה כמשתתפת בלימוד בגמרא. "קורס כזה נותן לי אפשרויות להעמיק, להבין מאיפה באתי, בונה את היסודות ואת המחשבה. אני לומדת על היהדות שהיא דת היסטורית ומלאת תוכן, דת מעניינת שמהרהרת וחושבת".

ירדן, שגם הוא חלק מתלמידי 'המקום', חושב שהלימוד נותן ערך מוסף של הבנה מעמיקה וניפוץ סטיגמות. "יש מגמה בשנים האחרונות שאנשים חושבים שהם מבינים על מה הם מדברים ופחות יורדים לעומק הדברים. זה יוצר חיכוכים שלא באמת קיימים. יש אנשים שמנסים לעוות את נושא היהדות. כל עוד לא יחזרו למקורות ויבינו מה יש לנו ביד - זה פספוס".

הרב מאיר דורפמן, שמלמד את קורס הגמרא נפעם מהתלמידים בכל פעם מחדש. "הרעיון התחיל מהרצון להביא גם אנשים שמעניין אותם המשפט העברי וזה באמת תפס מאוד יפה. באו הרבה משפטנים מכל הגוונים. אחר כך אמרתי שאני רוצה להפוך את זה למשהו עם תורת הנפש וניקח מהגמרא את הדברים האלה. לאט לאט אנשים רצו גם להבין איך לומדים גמרא ומה הלך הרוח שלה".

"אני מקבל השראה מהעיניים הבורקות של התלמידים ששואלים 'וואו, את כל זה יש בגמרא שלנו?' - וגם מהסקרנות והרצון לדעת עוד. יש תופעה שאנשים שלא למדו גמרא בחיים - מגיעים עם ראש נקי ויש להם רעיונות שאני, שלמדתי את הגמרא המון פעמים, לא חשבתי עליהם", אומר הרב מאיר.



"כמובן שהדבר שהכי יפה לקחת מזה הוא ההבנה שמה שהיה לפני אלף וחמש מאות שנים - רלוונטי גם להיום", מסכם ירדן.