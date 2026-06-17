משרד הבריאות עדכן היום (רביעי) כי בבדיקות מעבדה שנערכו למחיות פירות לתינוקות של המותג "פרינוק" נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם המיועדים לחרדה.

המוצרים נמכרו בשני סניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים. מדובר בסניף "מחנה" ברחוב יפו 113 ובסניף נוסף ברחוב יפו 214.

בעקבות הממצאים הוציא משרד הבריאות צווי סגירה מיידיים לשני הסניפים ועירב בחקירה גורמי אכיפה נוספים, בהם משטרת ישראל ושב"כ.

במשרד הבריאות מסרו כי ביום שלישי הועברה לבתי החולים באזור ירושלים הנחיה להגביר את תשומת הלב למקרים של תינוקות וילדים צעירים המגיעים עם תסמינים העשויים להתאים לחשיפה לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים, ולדווח על מקרים דומים שאירעו בשבועות האחרונים.

עוד נמסר כי הילדים שאושפזו בעקבות צריכת המחיות שוחררו מבתי החולים. במשרד הדגישו כי בשלב זה לא מדובר בריקול גורף של כלל מוצרי "פרינוק", שכן לא נמצאה אינדיקציה לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל, וכל הבדיקות שנערכו למוצרים שהתקבלו מהיבואנים נמצאו תקינות.

משרד הבריאות קרא להורים שילדיהם צרכו את המוצר לשים לב לשינויים בהתנהגות כגון ישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, ובמקרים כאלה לפנות לרופא הילדים ולעדכן גם את מוקד משרד הבריאות.

בנוסף הנחה המשרד שלא לצרוך מוצרים שנרכשו בשני הסניפים האמורים, מוצרים שאינם באריזתם המקורית או מוצרים בעלי מראה, צבע, ריח או מנגנון ואקום שאינם תקינים. במשרד ציינו כי בדיקת המקרה נמשכת וכי הציבור יעודכן בהתפתחויות ככל שיידרש.

חברת רנדי מסרה: "בהתאם להודעת משרד הבריאות, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו וכלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואן נמצאו תקינים. משרד הבריאות הבהיר כי המוצרים בטוחים לשימוש הצרכנים ואין כל מניעה להמשך שיווקם. העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר".

עוד נמסר כי "עם היוודע המקרה פעלה החברה בשקיפות מול הציבור ובתיאום הדוק עם משרד הבריאות וכלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים. מוצרי פרינוק נמכרים למעלה מ-20 שנה בכל רשתות השיווק. אנו שבים ומדגישים כי לפני כל שימוש יש לוודא כי המוצר סגור, תקין ולא ניכרים בו סימנים לפגיעה או לפתיחה, בהתאם להנחיות הבטיחות המופיעות על גבי האריזה".