הרב עדיאל כנרתי בן ה-52 נפטר באופן פתאומי באחרונה והותיר אחריו אלמנה ושמונה ילדים. במשך שנים שימש כאחראי העירובין בצפון הארץ ונחשב לאחת הדמויות הבולטות בתחום זה בציבור הדתי-לאומי.

אבישי מייטליס, גיסו, מתאר דמות מיוחדת. "עדיאל מסר נפשו על עירובין - פשוטו כמשמעו. יש מאות סיפורים שרצים סביב מסירות הנפש שלו. הוא עזר להקים בלמעלה מ-30 יישובים את העירוב והכל בהתנדבות מלאה - גם הקמת עירוב מהודר ביותר וגם התחזוק שלו".

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במשך שנים פעל הרב כנרתי ז"ל לקידום הנושא, סייע לקהילות רבות, ליווה יישובים מבחינה הלכתית ומעשית, ועסק בבדיקת עירובין ובהסדרת פתרונות לקראת שבת. פעילותו לא הוגבלה לצפון הארץ בלבד. הרב כנרתי סייע גם ליישובים ביהודה ושומרון ובגבעות, הגיע לשטח, בדק, תיקן וליווה קהילות שביקשו מענה הלכתי מסודר בתחום העירובין.

"היו מקרים רבים שהוא נתבקש לסדר עירוב זמן קצר לפני שבת. לא רק שהוא הגיע לסדר אלא בגלל שלא היה לו רכב - חזר בטרמפים. אביו הזהיר אותו בזמן המלחמה שיש טילים והוא השיב 'אבא, זיכוי עם ישראל במצווה שומר עלי'. צלצלו אליו המון להתייעץ בשאלות הלכתיות והוא תמיד נתן את המענה ההלכתי בסבר פנים מאירות.

לא רבים מכירים את דיני העירובין באופן של הלכה למעשה והוא פיתח את הדבר הזה במסירות רבה לכל היישובים באזור - כולל הקיבוצים", מוסיף מייטליס.

הוא מאיר פן נוסף באישיות של הרב עדיאל ז"ל - החסד. "הוא היה מסייע בבית החולים בנהריה גם בצד החומרי וגם בצד הרוחני. נענה לכל קריאה שבקודש ובחול. היו מספר גמ"חים שהוא היה מעורב בהם. אנחנו מגלים כל הזמן על מעגלים שלא היכרנו והוא היה מסייע ועוזר להם".

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