ההצבעה על החסינות לטלי גוטליב ערוץ כנסת

מליאת הכנסת קיימה היום (רביעי) דיון בהצעת ועדת הכנסת להעניק לח"כ טלי גוטליב חסינות מפני דין פלילי. בתום הדיון 62 חברי כנסת הצביעו בעד ההמלצה.

ההצבעה התקיימה לאחר שוועדת הכנסת אישרה ביום שני את בקשת החסינות ברוב של 11 תומכים מול שלושה מתנגדים.

הבקשה הוגשה בעקבות כתב האישום נגד גוטליב בגין פרסום שמו של איש שב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד גוטליב בגין עבירה של גילוי או פרסום מידע סודי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך הגישה גוטליב לכנסת בקשה לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי ביחס לאישומים המיוחסים לה.

במהלך הדיון חזרה גוטליב על טענתה כי פעולותיה נעשו במסגרת תפקידה כחברת כנסת וכי עומדת לה חסינות מהותית. לדבריה, "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין".

עוד אמרה גוטליב, "יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר. יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית - זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי".