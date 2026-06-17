מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי אישרה היום (רביעי) תוכניות לבניית 576 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, במסגרת מדיניות הממשלה לחיזוק ההתיישבות והרחבת הבנייה באזור.

במסגרת ההחלטות אושר לראשונה מבנה חדש עבור ישיבת שבי חברון בסמוך לבית רומנו בחברון.

מדובר במבנה בשטח של כ-1,000 מטרים רבועים, שאושר לאחר השינוי בסמכויות התכנון באזור, שעליו הודיע אתמול שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'.

לפי הודעת משרדו של סמוטריץ', מדובר באישור ראשון מסוגו לאחר העברת סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובאתרי המורשת לאחריות מדינת ישראל, ללא צורך באישור עיריית חברון.

במקביל אושרה להפקדה תוכנית להקמת 456 יחידות דיור ביישוב מצפה יריחו שבבנימין. במערכת ההתיישבות ציינו כי התוכנית צפויה לאפשר את הרחבת היישוב וקליטת תושבים נוספים בשנים הקרובות.

בנוסף אושרו למתן תוקף 120 יחידות דיור בשכונת אל מתן שבקרני שומרון. התוכנית קודמה לאחר הליכי התנגדויות ממושכים והשלמת ההליכים התכנוניים הנדרשים.

סמוטריץ' בירך על ההחלטות ואמר: "אנחנו ממשיכים לבנות את ארץ ישראל הלכה למעשה, וליישם ריבונות מעשית בהתיישבות. הבאת אלפי תושבים חדשים למצפה יריחו, והקמת בניין חדש לישיבת שבי חברון בעיר האבות, הם מרגשים וחשובים כאחד".

עוד הוסיף כי "מדובר במהלך לאומי שמבסס את אחיזתנו בשטח, מחזק את ביטחון ישראל, וקובע עובדות ברורות שמונעות הקמה של מדינת טרור ערבית בלב הארץ. תודה למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת התהליכים".