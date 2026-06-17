בשבועיים האחרונים מתקיים פרויקט לחידוש בריכת הורדוס, שבמסגרתו פועלים בני נוער לניקוי השטח ולקידום שיקום המקום. במקביל לעבודות הניקוי, הבריכה מתמלאת מחדש והפעילות בשטח נמשכת באופן רציף.

לצד העבודות הפיזיות, פועלת קבוצת וואטסאפ המרכזת את התיאום בין המשתתפים ומסייעת בניהול המשימות השונות.

את הפעילות מובילה בין היתר ענבל למברגר, צלמת העוסקת בתיעוד טבע, והקבוצה משמשת מוקד לעדכונים ולהיערכות לקראת ימי הפעילות.

במקביל לפעילות בשטח, הועברו מערוץ 7 למתפ"ש שאלות בנוגע להקצאת המים באזור בריכת פצאל, המכונה גם בריכת הורדוס. השאלות עסקו בין היתר בשימושי המים בעבר, בבסיס המשפטי להקצאתם ובאפשרות להמשך הזרמתם בעתיד.

בתגובת מתפ"ש נמסר כי בהתאם להסכמי הביניים ולהסדרים הקיימים באזור, מי בריכת פצאל הוזרמו לשימוש חקלאי במרחבים הסמוכים. עוד נמסר כי לאחרונה התקבל דיווח על פגיעה בתשתית מים מוסדרת באזור ועל חיבורה לבריכת הורדוס ללא אישור ותיאום עם הרשויות המוסמכות.

לדברי מתפ"ש, גורמי המקצוע בוחנים כעת את המצב ופועלים להסדרת הזרמת המים בהתאם לדין ולהסכמים המחייבים.

במקביל, המארגנים בשטח ממשיכים לקרוא לציבור להגיע, להשתתף בפעילות ולהצטרף למאמץ לשיקום הבריכה וסביבתה.

גורמים בהתיישבות תוהים בשיחה עם ערוץ 7 כי לצד ההתחדשות במקום עולות שאלות בנוגע למקור המים המזין את הבריכה ולדרך הקצאתו לאורך השנים.

בין היתר מתעוררות תהיות האם הזרמת המים נעשתה בעבר במסגרת הסדרים מוסדרים, מהו הבסיס המשפטי לשימוש במשאב, האם התקיימו הליכים פומביים בנוגע להקצאתו, ומה צפוי להיות מעמדו של מקור המים בעתיד לנוכח הבדיקה שמקיימים כעת גורמי המקצוע במתפ"ש.