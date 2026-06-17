שר הביטחון, ישראל כ"ץ, נפגש היום (רביעי) בישראל עם נשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי.

במהלך המפגש התייחס שר הביטחון לקשרים בין המדינות ואמר: "שנים רבות שיתפנו פעולה מתחת לרדאר בשורת פעולות שיישארו סודיות. כעת אנחנו נחושים להביא את שיתוף הפעולה הביטחוני בינינו לשיאים חדשים".

כ"ץ הוסיף כי לישראל ולסומלילנד ישנה ידידות ארוכת שנים המבוססת על אינטרסים משותפים, ערכים דמוקרטיים ומחויבות לביטחון וליציבות האזורית.

מטעמו של שר הביטחון נמסר כי הוא ציין את קיומם של קשרים ביטחוניים משמעותיים ושיתופי פעולה הדוקים לאורך השנים, שחלקם התנהלו באופן חשאי. כמו כן, הביע השר את רצונו להרחיב קשרים אלו בתחומי הביטחון, המודיעין, הטכנולוגיה והחדשנות.

פגישה זו נערכת בהמשך לדיווח ב"טלגרף" הבריטי לפני כשבועיים, לפיה כ-50 מאנשי הכוחות המיוחדים בסומלילנד חזרו לאחרונה לארצם לאחר שקיבלו הכשרות ואימונים בישראל.

גורם רשמי בסומלילנד ששוחח עם "כאן חדשות" לא הכחיש את הדיווח, ואמר כי הכשרת כוחות הביטחון של ארצו היא "לא עניין גדול" ושיתוף הפעולה מתקיים בשלל תחומים. אותו גורם רשמי בהרגייסה, בירת סומלילנד, הוסיף כי דברים רבים נעשים מאחורי הקלעים מכיוון שלשתי המדינות יש אויבים משותפים רבים.

בישראל העדיפו שלא להתייחס לדיווחים ולא הכחישו את עניין הכשרת כוחות הביטחון של סומלילנד. הרקע המדיני למפגש כולל את החלטתה של ישראל לפני כחצי שנה, אז הפכה למדינה הראשונה בעולם שמכירה בחבל הארץ הבדלני שבצפון מערב סומליה כמדינה עצמאית. מהלך ההכרה הישראלי עורר בזמנו תגובות דיפלומטיות חריפות, ושרי החוץ של מצרים, סומליה וטורקיה גינו את הצעד.