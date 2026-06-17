פרטים חדשים שנחשפו מחקירת ניסיון הפיגוע שסוכל באירוע ה-UFC, שנערך ביום ראשון בבית הלבן, מעלים תמונה מדאיגה.

במסגרת התוכנית, ביקשו החשודים לפגוע בבכירים אמריקנים ובדמויות ציבוריות בולטות, ובהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג'יי-די ואנס ואיש העסקים אילון מאסק.

דמות נוספת ששמה עלה בכתב האישום, לכאורה כיעד אפשרי של החשודים, היא ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם כי לא ברור אם הייתה כוונה אמיתית לפגוע בו שכן הוא לא שהה בארה"ב באותו הזמן.

ה-FBI הודיע אתמול (שלישי) כי חמישה בני אדם נעצרו לאחר שסוכלה לכאורה תוכנית לתקוף את אירוע הלחימה שנערך בשטח הבית הלבן, במסגרת אירועי יום הולדתו ה-80 של הנשיא טראמפ.

על פי מסמכי בית המשפט, חברי הקבוצה דנו בתוכניות לביצוע מתקפה באמצעות רחפנים נושאי חומרי נפץ וצלפים שהיו אמורים להמתין בנקודות שונות סביב המתחם. עוד דווח כי התוכנית כללה "גל שני", שבו חמושים היו אמורים להסתער בירי חי על שערי הבית הלבן.

לפי כתב האישום, כפי שפורסם באתר אקסיוס, אחד החשודים השתמש במונחים מקודדים בשיחות מוצפנות כדי לתאר מטרות שלדעת החוקרים היו ככל הנראה טראמפ, ואנס, מאסק ונתניהו.

חשוד נוסף סימן כמטרות אפשריות גם שורה של סנאטורים וחברי קונגרס אמריקנים. על פי דיווח ב-CNN, החקירה קיבלה תפנית גדולה ב-10 ביוני, לאחר שאימו של אחד החשודים המרכזיים, טייסן פרופר בן ה-19, פנתה למשטרה והביעה דאגה עמוקה מהתנהגותו.

האם סיפרה כי בנה רכש כלי נשק, יצר קשר עם השותפים באינטרנט וביצע חיפושים אחר מיקומים באזור וושינגטון ובסביבת הבית הלבן. היא הוסיפה כי הבחינה שבנה בוחן מיקומים שונים לצורכי סיור מקדים, שמעה אותו מדבר על משימות מסוג "פגע וברח", וציינה כי היה בקשר עם קבוצה שפעלה ברשתות החברתיות ובאפליקציות מסרים פרטיות. בעקבות המידע הזה פתחו רשויות האכיפה בחקירה מואצת, שהובילה לזיהוי חברי הקבוצה ולמעצרם במדינות אוהיו, קליפורניה, נברסקה ומיזורי.

על פי כתב האישום, פרופר הודה בפני החוקרים כי תכנן יחד עם אחרים לתקוף את הממשל האמריקני במהלך אירוע ה-UFC, כשהתכנון כלל הגעה לאזור פרדריקסבורג שבווירג'יניה ושיגור רחפני נפץ מעל זירת האירוע כדי ליצור בהלה המונית. החוקרים טוענים כי לאחר פינוי הקהל היו אמורים צלפים וחמושים שהוצבו מראש לפתוח בירי לעבר מטרות בעלות חשיבות גבוהה ולעבר כוחות הביטחון.

במסמכי החקירה נכתב כי חברי הקבוצה האמינו באידיאולוגיה המבקשת לזרז את קריסת החברה הקיימת כדי להקים סדר חדש במקומה, וחלקם הביעו עמדות אנטישמיות חריפות והתמקדו בפוליטיקאים שנתפסו בעיניהם כתומכי ישראל.

החשוד אברהם אלוורז, אחד העצורים בפרשה, מואשם כי שוחח עם מנהיגי הקבוצה על פגיעה בטראמפ, ואנס, נתניהו ומאסק. לפי כתב האישום, אלוורז עסק בניסיונות לאתר מפעיל רחפנים, החזיק לפחות רחפן אחד בעצמו והיה מעורב במאמצים להשיג חומרי נפץ. החוקרים מצאו בביתו של פרופר חומרי תכנון מפורטים, שכללו מפות ותצלומים של אזור וושינגטון שעליהם סומנו עמדות צליפה אפשריות ונקודות שיגור לרחפנים.

אביו של פרופר סיפר למשטרה שבנו רכש לאחרונה ציוד רב מכספי סיום הלימודים שלו, כולל כלי נשק, תחמושת בכמויות גדולות, מחסניות נוספות ואפודים. סגן מנהל השירות החשאי, מאט קווין, אמר כי ישנם עדיין חשודים נוספים שלא זוהו וכי הרשויות ימשיכו לפעול עד שכל המעורבים יאותרו. טראמפ עצמו נשאל במהלך פסגת G7 בצרפת אם עודכן על האיום, והשיב בקצרות כי לא שמע עליו.