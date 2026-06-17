ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר, אורי פינסקי, מבקש לפתוח את הדיון הציבורי סביב מכתבי הרבנים והסערה בשריון דווקא ממקום אחר.

"אני בא לכאן מהכנסת", סיפר פינסקי בפתח הריאיון באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7. "היה כנס מאוד חשוב בכנסת, עם חברי כנסת מארבע סיעות, רבנים מקצה לקצה, ראשי ישיבות, ראשי מכינות וראשי ארגונים. הקריאה הייתה אחת - אל תפלגו את צה"ל ואל תגרמו לחייל שומר הלכה לעשות דברים שנגד ההלכה".

עוד לפני שנכנס לעומק המחלוקת ביקש פינסקי לחזק את ראש הממשלה, הממשלה וצה"ל. "אנחנו חלק מהדבר הזה, וישר כוח. צה"ל יקר וחשוב לנו כל כך. לא צריך להסביר כמה הוא יקר לרבני ישיבות ההסדר, לתלמידים, לבוגרים ולכל הציבור הזה. אסור לפגוע בדבר הזה".

דווקא מתוך המחויבות לצבא צמחה המחאה. "אנחנו נמצאים כבר חודשים במאבק עם אמירה מאוד פשוטה - אל תפלגו את צה"ל". הוא הדגיש כי קיימת "הסכמה רבנית מקיר לקיר", והוסיף כי "כל ההנהגה הרבנית של הציונות הדתית, מקיר לקיר, כולם אומרים אמירה אחת".

הוא התייחס גם לריבוי הקולות שנשמעו בתקופה האחרונה והסביר כי אף שיש הבדלים בגישה, העיקרון המנחה משותף. "כל אחד עם הגוון שלו ועם הניואנס שלו, אבל בסוף בנושא הזה יש אחדות. זה מדהים. איזה יופי שאפשר לעבוד באחדות על משהו".

בהמשך הגדיר את גבולות הוויכוח במונחים הלכתיים: "יש קווים אדומים. הקו האדום הזה נקרא הלכה. אלה גבולות הגזרה. אני אומר את הדברים גם בפגישות עם בכירים בצה"ל. אתם מכירים ג'-ג'? לא זזים מגבולות גזרה".

כאשר נשאל מה המשמעות המעשית של העמדה הזו, השיב כי מבחינת הרבנים אין מחלוקת: "כל האיגודים וכל הרבנים החליטו החלטה עקרונית והוציאו על זה מכתבים מסודרים. כתוב שם שחייל דתי, חייל שומר הלכה, לא יכול לשרת בשירות קרבי מעורב. הדבר הזה ברור. מכאן הכול נגזר".

המשמעות היא שגם אם החייל מגיע למסגרת כזו רק בשלבים מאוחרים יותר, הבעיה נותרת בעינה: "אם חלילה חייל מגיע בקצה לשירות קרבי מעורב, הוא לא יכול לשרת שם".

כדי להמחיש את הדברים הזכיר פינסקי סיפור שהביא הרב תמיר גרנות במהלך הכנס. הרב גרנות סיפר על בנו שנפל במלחמה וכתב ביומנו תזכורת להתייעץ עם אביו בנוגע לקורס קציני שריון וגבולות הגזרה ההלכתיים. "הוא התקשר אליי ושאל אותי מה לעשות", ציטט פינסקי את הרב גרנות. "אמרתי לו: אתה לא יכול לדעת לאיזו פלוגה תגיע, תבקש לעבור לפלוגה אחרת".

פינסקי טען כי השינויים הארגוניים בצה"ל הופכים את הסוגיה למורכבת יותר וגם פלוגות נפרדות של לוחמות גורמות בסופו של דבר לעירוב עם הלוחמים. "היום הכול עובד בצוותי קרב חטיבתיים וגדודיים. גם שריון, גם הנדסה, גם חי"ר - כולם עובדים ביחד. זה מייצר מצב שכבר אי אפשר להגיד שאם הלכת לגולני אתה רק בגולני".

כתוצאה מכך נוצרים מפגשים בלתי נמנעים בין מסגרות שונות. "בסופו של דבר הכול מתערבב. גדודים, חטיבות, פלוגות. ולכן אם מכניסים לוחמות למערך המתמרן, בהכרח יהיה ערבוב עם לוחמים. אין דרך לפתור את זה", אמר.

הוא ציין כי בצה"ל נעשו ניסיונות להתמודד עם הסוגיה: "הצבא ניסה לפתור את זה הרבה פעמים. בתותחנים, באיסוף קרבי. אני מכיר תת אלוף שהלך בעצמו לשטח כדי לנסות לייצר הפרדות. בסוף הוא הודה - העסק קרס לי, לא הצלחתי. כי זה פשוט לא עובד".

פינסקי הזכיר כי ישיבות ההסדר כבר עזבו בעבר מסלולים מסוימים כמו תותחנים בעקבות ההתפתחויות. "יצאנו משם כי לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה". גם כיום נשמעים קולות של אנשי מילואים שמתקשים להמשיך לשרת במסגרות מסוימות.

כאשר נשאל מדוע לא להקים חטיבה נפרדת שתיתן מענה לציבור הדתי, דחה את האפשרות: "חטיבה נפרדת זה פילוג צה"ל. אנחנו לא רוצים חטיבה. אנחנו רוצים להיות בכל הצבא. הצבא הוא שלנו".

גם בכנס בכנסת חזרו שוב ושוב על המסר הזה: "איפה צבא העם? זאת הייתה הכותרת של הכנס. זאת גם הייתה הכותרת של המכתב שעליו חתמו עשרות רבנים. הקריאה המרכזית היא לא לפלג את צבא העם".

הוא הוסיף כי "אפשר למצוא פתרונות", אך הדגיש שהדבר דורש נכונות לשלם מחירים. אחד מראשי הישיבות אמר לבכיר בצה"ל כי "אתם רוצים ליצור פתרון, אבל צריכים להיות מוכנים לשלם מחירים עבורו. כשלא מוכנים לשלם מחירים, הפתרון לא מגיע".

בהמשך הריאיון התייחס גם לסוגיית הפרמדיקיות. הוא הדגיש כי מדובר באנשי מקצוע מצילי חיים. "הפרמדיקיות עושות עבודה מדהימה. הן מצילות חיים של תלמידים שלנו ושל כל חייל".

עם זאת, לדבריו, בשטח נוצרות לעיתים סיטואציות מורכבות. הוא סיפר על מג"ד ששוחח עמו ותיאר מציאות שבה לא ניתן לקיים בפועל את כל הנהלים וההפרדות במרחב לחימה צפוף. "הוא אמר לי: עברתי על פקודות השירות המשותף פעם אחרי פעם, אבל הן פשוט לא קיימות שם כבר".

לדבריו, גם הפרמדיקית עצמה חשה קושי במצב שנוצר. "היא ניגשה אליו ואמרה: 'מפקד, אני מרגישה לא רצויה כאן'. והוא אמר לה: 'אני מבין אותך, ומי שגרם לקטסטרופה הזאת זה לא אני ולא את'. את הדבר הזה צריך לפתור ולהשאיר אותנו כצבא אחד".

לקראת סוף הריאיון נשאל פינסקי על מכתב תומכי הלחימה ואנשי המטה שפנו לרבני ישיבות ההסדר. לדבריו, מדובר בסוגיה חשובה שאינה זוכה תמיד לתשומת הלב הראויה. "הם צודקים. אני מצדיע להם שהם רוצים לעשות יותר, שהם רוצים להיות משמעותיים ושהם רוצים שהמחנה יהיה קדוש".

הוא סיפר כי האיגוד מפעיל רבנים שתפקידם ללוות דווקא את החיילים העורפיים: "לקחנו רב במשרה מלאה שהתפקיד הראשון שלו הוא להגיע לכמה שיותר חיילים בפרופיל עורפי ולחזק אותם. אחר כך לקחנו עוד אחד. היום יש לנו שני רבנים במשרה מלאה".

בסיום התייחס גם לדיווחים על מחלוקות בתוך איגוד ישיבות ההסדר: "היה איזשהו ניואנס שיצר בלבול", אך הוא סבור שהאירוע מאחוריהם. "היום ראית את הרב תמיר גרנות, הרב פנדל, הרב קלמנזון והרב גריינר יושבים יחד באותו כנס".

הוא הדגיש כי "האחדות הזאת היא נכס", וכי גם כאשר יש מחלוקות קיימים מנגנונים מסודרים לדיון ולהכרעה. "בסופו של דבר יש מועצה, יש דיונים, יש אספה של ראשי ישיבות. ככה צריך לעשות".

לקראת סיום חזר למסר המרכזי של הריאיון: "העיקר הוא הקריאה לצה"ל - אל תפלגו. תמצאו את הפתרונות. זה אפשרי ולא מאוחר מדי". לדבריו, איגוד ישיבות ההסדר מצפה לפתרון עוד לפני גיוס אוגוסט, משום ש"גיוס אוגוסט כבר מעבר לפינה".

"אנחנו נלחם על זה", אמר בהתייחס לשמירת האחדות. "לא ניתן שיפרידו בינינו. המלחמה כאן היא להישאר אחים".